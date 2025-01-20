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「吉伊卡哇」小提燈到手！高雄學童喊可愛　開心迎接蛇年

▲▼高雄市政府特地在寒假前，為國小及幼兒園學童準備了「蛇來運轉」開運小紅包及最夯「吉伊卡哇」小題燈，讓學童們開心迎蛇年。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市政府特地在寒假前，為國小及幼兒園學童準備了「蛇來運轉」開運小紅包及最夯「吉伊卡哇」小提燈，讓學童們開心迎蛇年。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府特地在寒假前，為國小及幼兒園學童準備了「蛇來運轉」蛇年限定開運小紅包外，還有最夯「吉伊卡哇」小題燈。讓三民區河堤國小的學生們今天（20日）在學校休業式上，開心地拿著小紅包、提燈，笑著說好可愛，並表示要與家人分享過年的喜氣。

河堤國小校長杜昌霖在休業式上，提前向學生們拜賀早年，並送上市府發放的乙巳年蛇年限定開運小紅包，及2025高雄燈會超夯的小提燈「吉伊卡哇」，預祝小朋友們與家人新的一年平安健康、「蛇來運轉」。

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現場氣氛熱鬧，小朋友們拿著小紅包、小提燈，直呼可愛，並互相拜早年，洋溢著濃厚的過年氣氛。學校還安排了學校自治市小市長及服務小志工代表全體學生，感謝市長陳其邁送來的蛇年小紅包祝福，迎接新的一年與寒假的開始。

今年市府送給國小及幼兒園學童的蛇年「蛇來運轉」限定開運小紅包，造型閃亮搶眼，形狀圓滿、小巧可愛。打開後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣，寓意帶來一整年的福氣與喜氣。

▲▼高雄市政府特地在寒假前，為國小及幼兒園學童準備了「蛇來運轉」開運小紅包及最夯「吉伊卡哇」小題燈，讓學童們開心迎蛇年。（圖／記者吳世龍翻攝）

百步蛇圖騰象徵族群文化的多元性，讓更多人認識不同的文化意涵。高雄擁有台灣最多的原住民族群，百步蛇在多個族群的神話故事中占有重要地位，代表著文化的連結。這次的小紅包以可愛造型傳遞活潑祝福，祝福市民朋友「好運蛇進來」、蛇年行大運。

此外，河堤國小為迎接2025金蛇年，校長杜昌霖與師生結合學校公共藝術作品，創作了「萌蛇迎新春」。他們利用飲料、鮮奶盒「回收再利用」，串成「萌蛇」的蛇身，並將創意春聯包裹在蛇身上，這些「萌蛇」纏繞在校園公共藝術「H.E.T.I」作品上，成為今年「萌蛇迎新春」的裝置藝術。透過環保、創意與喜氣的色彩，向大家送上新春祝福的同時，也傳遞了愛護地球、珍惜資源的環保理念。

教育局長吳立森特別叮嚀小朋友，新年新希望，期許小朋友們「蛇麼都順利」，更加乖巧懂事、多多運動、幫忙家事，過好年！他也鼓勵孩子們寒假期間保持正常作息、維持閱讀好習慣、多多到戶外活動，度過一個充實、健康與快樂的寒假。

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