「一路向東」支持花蓮！縣府推超值農特產回饋　現場提供宅配

▲由相信音樂團隊舉辦的「Just Love It!一路向東」公益演唱會，在玉里場及花蓮場同步精彩展開，現場人潮洶湧。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

由相信音樂團隊舉辦的「Just Love It!一路向東」公益演唱會，18日在玉里場及花蓮場同步精彩展開。花蓮縣政府攜手「一路有禮園遊會」在演唱會期間，於花蓮市及玉里鎮舉辦農村樂市集，以在地豐饒特產與超值優惠活動，感謝用行動支持花蓮的相信音樂團隊和民眾，更傳遞台灣人互助共好的溫暖精神。

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝相信音樂團隊、五月天、共同發起支持的歌手們以及一起響應活動的民眾，這一次的公益演唱會與搭配活動的舉行，不僅帶動周圍住宿與產業銷售成長，也讓花蓮的安全、美好與豐饒形象再次傳遞給大家，同時也為在地觀光產業復甦帶來更多希望，為地方注入新活力。

徐榛蔚指出，為回饋前來支持的民眾，讓大家可以滿載而歸的回家，花蓮縣政府特別匯集了近50家花蓮在地優質商家，從最著名的蜜香茶品、縱谷的有機米，到傳統老店的伴手禮，完整呈現花蓮多元、豐富的農特產品，而店家也帶來最具代表性的產品，讓消費者能一站購足花蓮各地特色；同時為回饋支持民眾，農村樂市集現場也推出集點抽獎活動，消費滿百元即可集一點，集滿五點即可兌換摸彩券一張，最高價值3000元共有200多組的各式精美的優質農產組合及體驗產品，等著民眾帶回家，還有五月天花蓮大西瓜五月宅配到你家。

徐榛蔚說，感謝相信音樂、五月天及相關團隊的同時，也非常感謝每一位到訪花蓮的民眾，串起了對花蓮的支持，截至18日止摸彩卷已兌換超過1000張，將在1月22日於花蓮縣政府農業處臉書專頁公告得獎名單；同時為提供更便利的購物體驗，品嘗到最新鮮的特產，在活動現場也設有宅配服務櫃台，協助民眾將採購的伴手禮以最便利的方式送回，不管是親友送禮或家庭採購都非常方便。