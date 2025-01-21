快訊／抓到了！亂傳地震災情「高雄倉庫火燒」假訊息　39歲男落網

▲涉嫌傳遞地震後，高雄大樓傳火警假消息的散佈者被帶往分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

嘉義縣大埔21日凌晨00:17發生規模6.4極淺層地震，網路隨即傳出一張民宅火警照片，網友宣稱地點是在高雄市？而且還強調標注了「地震」2字，但經過調查之後這張照片是20日前金區瑞源街的倉庫火警照，因此警方認定為假消息，將這名謠言散播者逮捕送辦。

據了解，散佈假消息的人是一名住在前金區的39歲謝姓男子，散佈原因還不清楚，不過目前警方將依照災害防救法第53條以及刑法第151條恐嚇公眾罪查辦移送。而據了解這張照片是20日瑞源路一間倉庫的火燒照片，不過卻被拿來當成地震後的災情照片。

嘉義地震後不久，不只這一張「高雄民宅火燒」一張照片在網路流傳。另外還有一張是「大勞傾斜照片」根據照片中地點判斷是在高三民區十全二路附近，遠方似乎有一棟大樓傾斜。這張照片立刻在網路間擴散，為了這張照片，三民一分局以及十全分隊都出動巡查，都沒有找到大樓傾斜。警方第一時間研判是否因「反光」造成的誤會，所以刻意重回拍照的同樣位置，卻拍不出「相同感覺」，證實是假照片，初步研判有人惡意散佈假訊息，因此才會積極查辦。

大樓傾斜照片的散佈者，警方現在還在積極追查，不過現在先將涉嫌將「倉庫火燒照片」當成地震災情的假訊息傳播的謝姓男子逮捕到案。

▲地震後網傳和樂街有大火照片，確定為假消息！（圖／警方提供）