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南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

▲▼台東縣海端鄉台20線172K+000利稻路段發生邊坡坍方。（圖／公路局提供）

▲台東縣海端鄉台20線172K+000利稻路段邊坡坍方，今午搶通。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

今(21日)凌晨0時17分嘉義大埔發生規模6.4地震，台南玉井台3線竹圍橋、台東縣海端鄉台20線南橫公路利稻路段、高雄市甲仙區台29臨11線便道錫安山路段一度發生災情阻斷，公路局表示，今中午12時前轄區道路經搶災後，均恢復正常通行。

嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，3公路路段發生災情，公路局表示，台南市玉井區台3線371K+516處竹圍橋，南下線伸縮縫處路面破裂封閉，已於21日4時排除。

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另台東縣海端鄉台20線南橫公路172K利稻路段邊坡坍方，道路一度阻斷，公路局已於今中午12時搶通；高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500錫安山路段邊坡零星落石，道路阻斷，已於今上午8時排除。

公路局表示，強震區內本局列管重點監控路段計台3線嘉義縣澐水至台南市南化、台20線台南市北寮至高雄市甲仙、台29線高雄市那瑪夏至甲仙路段，屬震後通行風險路段，提醒請用路人注意路況行駛，地震過後山區道路易發生坍方、落石，如非必要請勿進入山區道路。

此外，公路局表示，為維護用路人通行安全，公路局後續將依標準作業程序SOP及規定加強震區內相關路段、邊坡及橋梁之巡查檢測作業因應。

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