嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



嘉義縣大埔21日凌晨00:17發生規模6.4極淺層地震，震央震度達到6弱，隨後餘震不斷，陸續傳出災情。嘉義縣府21日凌晨宣布，大埔鄉今天（21日）停止上班、停止上課。災害應變中心指出，同大大埔山莊建物主要樑柱龜裂，18名旅客無人受傷，大埔國中小等22校天花板輕鋼架毀損及錯位及地震造成磁磚、水泥掉落。

▲大埔國中小等22校天花板輕鋼架毀損及錯位及地震造成磁磚、水泥掉落。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

災害應變中心統計至今早上11點，同大大埔山莊建物主要樑柱龜裂，18名旅客移至松竹梅民宿安置，無人員受傷，旅客後續行程已取消，預計退房後離開大埔。嘉義縣大埔鄉西興村嘉145之1線9公里、10 公里處落石，影響通行。嘉義縣大埔鄉西興村7鄰風吹嶺25號道路雙向不通。嘉義縣大埔鄉永樂村嘉143縣約18k處多處落石，道路中斷。嘉義縣大埔鄉永樂村5鄰埔頂34號土石崩落道路中斷。以上路段派員搶通中。

另停電累計9286戶，已於凌晨2時50分全部復電。建物部分，中埔分局大埔分駐所二樓牆壁發生龜裂，尚無安全疑慮。草嶺 106 號附近圍牆倒塌，無人受傷。同大大埔山莊建物主要樑柱龜裂，大埔國中小等22校天花板輕鋼架毀損及錯位及地震造成磁磚、水泥掉落等情形，請學校先行初步處理，於危險區域圍起警戒線，以維師生安全。