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警報狂響「10秒後才震」北部人驚呆！大票+1讚：這次有料

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（21）日凌晨0時17分，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，其中，不少人都在震前就收到警報。就有網友表示，他人在北部，突然收到地震警報，本來想說根本沒震到底在叫什麼，「結果沒想到過了十秒鐘地震就來了，這次超前部署欸！」還有人也是先收到警報，過了30秒後才開始搖，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「這次警報是不是很有料啊？」說他人在北部，本來想說根本沒地震，警報是在叫什麼？結果過了10秒鐘地震就來了，根本超前部署。另一個網友也問卦「這次給地震警報打幾分呢？」這次是先收到警報，大概過30秒後才開始搖，「這種準確度，大家給幾分呢？」

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貼文引發熱議，許多人也大讚，「4」、「快到我想說，蛤？有嗎」、「這次有猛」、「裝APP有秒數更值得」、「有，先被警報嚇到，然後還以為是心跳太大在晃」、「收到警報還上PTT上看，結果一片祥和」、「這次真的給讚」、「逼逼叫之後北部才震」、「真的有提前」、「這次我給100分。」

其中，覺得警報沒那麼及時的是南部網友，「南部搖到一半才有警報」、「台南都搖多久了警報才收到」、「高雄警報響兩秒就開始搖了」、「嘉義也超晚收到」、「高雄搖十秒才有警報」、「台南市已經搖了幾秒才收到。」

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