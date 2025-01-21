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震度4他住嘉義市怕爆！過來人揭「震度7的恐怖」：你太年輕了

▲嘉義縣西興村8鄰三角石10號道路雙向不通。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣西興村8鄰三角石10號道路雙向不通。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

嘉義中埔、台南今（21）日凌晨發生規模6.4強震，其中嘉義市震度4級，就有住嘉義市東區的網友直呼，之前也不是沒遇過4級的地震，從來沒有像這次有「房子會不會倒啊？」的感覺。不過，就有過來人想起1999年嘉義地震，分享震度7是什麼景象，「親眼直接從牆壁裂縫看到外頭一咪咪的風景」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「嘉義市震度4級你信？」說他住嘉義市東區，之前不是沒遇過4級的地震，可從來沒像這次有「房子會不會倒啊？」的感覺，「結果氣象報嘉義市才4級？」有人也共鳴，「嘉義市體感不像4級，感覺房子都在叫了」、「瞬間感受挺強烈的，九二一以後最大。」

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不過，就有經歷過1999年嘉義地震（1022嘉義地震）的過來人直呼，「安安，你太年輕了，這個才4」，回想1022那次，嘉義市的震度是7，「震度7是什麼景象？我親眼直接從牆壁裂縫看到外頭一咪咪的風景，一瞬間又合起來。同學嘗試想站穩，直接在我眼前被甩出去。」

過來人就說，嘉義這三十年的地震雖然不斷，但是反而很少聽到有屋子倒塌，頂多是震到變危樓。貼文引發熱論，「1022真的是體認到地震的可怕」、「1022我國1，教室電視掉在我面前」、「1022大家都跑去操場，嚇屎」、「1022嘉義在震的時候，是真的站不起來」、「1022印象深刻+1！」

還有網友表示，「對嘉義來說，921那年的1022真的比較強，柱子裂開，可以看見裡面的鋼筋都彎了」、「我們家整個社區都住在帳篷快一個月」、「當時我在民雄，真的很大，二樓教室輕鋼架垮下來。九樓宿舍我的書架倒下來，壓在我座位上，系館六樓還七樓失火」、「當時我在新營唸書，看到校園的欖仁葉嘩啦嘩啦掉下來。」

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