嘉義地震「全台收國家警報」　氣象署揭原因：北部1分鐘才感覺震動

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

嘉義大埔鄉今天(21日)凌晨發生芮氏規模6.4地震，迄今已連55震，全台昨夜都收到國家級警報，告警不但7.9秒就發出，北部收到後40秒到1分鐘才感受到震動，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主要是去年地震告警曾發送標準，偵測到規模6.5地震將對震度3級以上區域發送警報，昨全台都有收到。

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該起地震發生在半夜，背景雜訊安靜，加上人民處於睡眠活動，感受到震動會更明顯，其中都會區集中譬如大北部盆地有大樓效應，因此嘉義大埔發生規模6.4地震，北部很多民眾也感受到地震，全台都很有感，連澎湖也有4級，全台灣都睡得不是很安穩。

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至於地震原因，吳健富說明，菲律賓海板塊從西南邊往東北每年以8公分往台灣方向推擠，造成地震活動，7成地震都在這邊，應力慢慢往西部傳遞蓄積在比較淺的位置，因此西部地震活動深度大多在20公里以內，對地表人民和建築物、交通設施影響大，這樣的推擠構造線以南北向為主，板塊推擠往東、往北推擠，但歐亞大陸板塊往南、往東下來，高雄甲仙、桃源位複雜區域。

今天凌晨國家級警報狂響，吳健富表示，國家警報第一報在7.9秒就發布，去年9月地震告警新增預估規模6.5且震度3級以上地區發布，第一報速報剛好到規模6.5，因此對震度3級位置發布，很多民眾尤其北部民眾收到警報後40秒到1分鐘才感受到震動，這是去年0403花蓮地震後改善結果，這次有發揮效果，第二報基隆9秒就收到，全台都有收到國家級警報告警。