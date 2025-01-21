嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

嘉義大埔鄉今天(21日)凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震，5小時內連54震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，嘉義大埔主震附近有蠻多斷層和破碎帶，6.4地震後帶出蠻多餘震導致，加上西部地震深度較淺，且深夜背景雜音較乾淨，民眾整夜特別有感。

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，除大埔餘震不斷外，台南南化區和楠西區、高雄甲仙區也頻發生地震，總計5小時內連54起地震。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天凌晨0點17分的嘉義大埔鄉主震附近有蠻多斷層和破碎帶，這麼大的地震發生後，帶出許多餘震，觀察到6時許，已有53個有編號的地震和小區域地震，民眾會感受到今天凌晨到5點、6點地震不斷。

吳健富說明，凌晨地震除主震外，還有兩個較有感地震，包括凌晨0時26分台南楠西區規模5地震，以及凌晨1時42分台南南化區規模5.2地震，兩個深度都比較淺，台灣西部地震成因大多是東部板塊擠壓、應力傳遞到西部，西部地震深度比較淺，只要發生地震，民眾會特別有感，加上深夜背景雜音乾淨，大樓效應等，會讓地震感受更明顯。