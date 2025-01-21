嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

▲中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

嘉義大埔鄉今天(21日)凌晨發生芮氏規模6.4地震，迄今已連55震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，嘉義大埔主震為61年來規模較大地震，距離1964年白河地震震央僅10公里，附近「口宵里斷層」、「六甲斷層」、「觸口斷層」等3斷層為台積電設廠地質調查發現。

嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，大埔規模6.4地震有感搖晃時間約43秒，搜尋歷史資料，1964年白河地震發生規模6.3地震，震央位置很接近今天凌晨大埔地震，僅距離10公里，規模也接近，今起大埔地震規模6.4為速報，不排除可能下修，為61年來當地規模較大地震。

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吳健富指出，搜尋歷史資料，距離大埔地震半徑30公里曾發生很多規模5到6地震，除白河地震外，再往前推，就是1941年嘉義中埔地震，規模7.1，距離今起大埔地震則有84年。

吳健富指出，今天這起地震斷層破碎帶很多，附近很多斷層，包括「口宵里斷層」、「六甲斷層」、「觸口斷層」等。

吳健富進一步說明，經濟部為國家經濟提供相關服務，中央地質調查所（現改制地質調查及礦業管理中心）會針對跟礦產或經濟活動相關的斷層跟敏感區調查，重大投資案也要審慎評估，因此為了台積電設廠，針對南部也進行比較詳細調查，2011年重新新增了三條斷層，包括「口宵里斷層」、「六甲斷層」、「觸口斷層」，今起大埔地震離「口宵里斷層」較為接近。