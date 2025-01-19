獨／美人計完勝！尾牙中獎女熱擁整形醫　他尬問記者一句話

▲女員工得到醫師的加碼大獎，開心的抱著醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

醫美診所尾牙抽獎不是求現金，而是求醫生的整形手術！高雄市一家醫美診所的員工為了能夠得到醫師的加碼手術，還穿上道士服，口念「咒語」搖鈴來出席，也有人抱著自己的寵物狗到場求好運，各出奇招。不過最有用的方式竟然是「簡單粗暴」的撒嬌法，讓已經喝到略微茫茫的醫師直接點名送。

高雄一家醫美診所18日晚間舉辦尾牙，這次選在北高雄一家知名鵝肉店內舉辦，由於是開放空間，在人聲鼎沸、酒酣耳熱的地點，兩名身穿一紅、一黑的道士服女孩，真的是非常搶眼！雖然現場的交談聲以及車流聲很大，不過她們手上的搖鈴聲更顯得特別清晰，讓人不得不注意，連鵝肉店的員工也過來請她們放小音量。

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▲為求抽中大獎，醫美診所員工抱著自己的寵物犬來增添好運 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為求抽中大獎，醫美診所員也有人打扮穿道士服 。（圖／記者吳奕靖攝）

但怎麼可能收斂，她們已經到了加碼的抽獎的尾牙重點環節，穿道士服為得就是要「祈求好運降臨」，其他員工也不是省油的燈，為了要破她們的氣場，一名女員工抱著白色小狗來抽獎，她說這隻小狗是自己飼養的幸運犬，帶牠來就是要中大獎，結果第一輪的開獎似乎沒有很「理想」，但女員工臉上看不出絲毫失望的表情，因為對診所員工來說，大獎是「醫生提供的手術」。

原來不同其他企業的尾牙，她們期望的尾牙大獎並不是現金，而是醫生提供的「任選部位」手術！原定只有2台手術，不過身著道士服的陳姓女員工早就有備而來，原來她自己超想要這個大獎，錯失了預定的2台手術，把現場氣氛哄抬最高點，請醫師加碼再加碼，也不知道醫師是不是略帶醉意，又多增加了3台手術，但是幸運兒還不是陳姓女員工。

最後陳姓女員工只好使出終極絕招，使出美人計跟撒嬌跟來賓求救，來賓敵不過她的攻勢就為她開口，醫師點頭答應，直接送一台（手術）給陳姓女員工，讓她激動得在現場大喊大叫，甚至擁抱著醫師說「謝謝、愛你」，讓醫師急得趕緊站起來，撇清關係問錄影採訪的記者說：「你應該不認識我太太吧？」

▲陳姓女員工撩起衣服說想要「抽肚子」 。（圖／記者吳奕靖攝）

但為何陳姓女員工想要這台整形手術獎，她說不顧形象撩起自己的衣服：「自己想要做抽肚子，我肚子太大了」，不過得了這個獎有一個風險，因為去年也有一名女員工抽中任選的整形手術，但已經一年了尚未領到獎，記者詢問為什麼？她哀怨的說，除了自己心裡沒有準備好之外，就是診所的刀太滿了，要以「顧客為先」，所以自家員工的刀排不進去，只能期待今年能夠「插隊成功」。