撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高重落地亡　家屬崩潰：還這麼年輕

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東市37歲魏姓男子今(19日)凌晨開車行經復興南路一段時，卻失控衝撞於路口停停等紅燈的35歲黎姓女子及24歲陳姓男子的機車，其中陳男因撞擊噴飛約半層樓高後重落地，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，而案發當時的撞擊瞬間畫面也隨之曝光。

▲屏東死亡車禍撞擊瞬間。（圖／民眾提供）

初步了解，死者陳男家中做小生意，他因體貼父母辛勞，平時都在家中幫忙，偶爾遇到廟會活動，則會前往拍照記錄，恰巧昨(18日)晚間屏東市有廟會活動，疑似因為攝影完後返家途中遇劫，讓家屬悲痛欲絕，「這麼孝順的孩子，年紀這麼輕就走了」。

▲▼24歲陳姓男子返家途中遭撞身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

透過監視器畫面可以看到，當時陳男於路口停等紅燈，但都尚未停穩，魏男就駕車從後方高速衝撞，根本沒有任何時間反應，陳男被撞噴飛約半層樓高後重重落地，當場沒了生命跡象。

當時魏男車輛甚至還沒有立即停下，而是繼續向中央分隔島衝去，車輛甚至還因摩擦分隔島而冒出火花，畫面相當驚人。

警方後續調查，魏男與黎女均無酒駕情事，而至於陳男部分，則需進一步採檢送驗，詳細的事故原因以及相關肇事責任，也還有待警方調查釐清。