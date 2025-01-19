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破解全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵！漢來給答案

▲島語餐廳被稱為全台最難訂的自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲島語餐廳被稱為全台最難訂的自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

漢來飯店旗下的「島語自助餐廳」被譽為全台最難訂的餐廳，自2023年10月開幕以來，每次一開放即被秒殺，現在有網友流出訂位的攻略秘技，就是在每個月的8日是關鍵日，倒底是不是真的有用？漢來美食的員工私下給答案了。

「島語自助餐廳」被稱為海港自助餐廳的升級版，不過它的訂位也被稱為「全台最難訂自助餐廳」，從2023年10月開幕以來，每次開放就被秒殺，而且規定很多，官網表示為維護貴賓的訂位權益，預約採「訂位支付訂金」之方式，預約後將發送「訂金付款簡訊」至訂位電話，逾期未付將自動取消訂位。而訂位時間是統一在每個月1號上午11:00開放，可預約後2個月場次。訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。
 ▲島語餐廳被稱為全台最難訂的自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲每個月1日開放訂位，10分鐘內一個月的訂位差不多就會秒殺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

也就是說不能夠想去才訂位，等於是在一個月前就要訂位了，還要預付訂金。就算是這麼難訂，每個月1號開放兩個月後的訂位，通常10分鐘內就會訂滿，才讓「島語」成為全台最難訂餐廳，也讓網友熱議有沒有「訂位秘技」，就有網友表示「可以在每個月的8號」訂位，成功率非常高，甚至還貼出「島語餐廳」傳給他的訂位成功訊息。

但為什麼是在8日訂位成功率大增？原來是訂金付款機制的緣故，沒付訂的會全取消，所以在8日那天瞬間可能會釋出最多50個到100個位置量，大約一兩天內都有機會去搶，所以相對1日來說，訂位成功率增高。但真的是這樣嗎？記者求證漢來美食方面，網友透露的訂位秘技是否屬實，官方不予證實，不過員工私下表示，希望大家保有實驗精神，也許會有意外驚喜。

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