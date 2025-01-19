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台南男凌晨到女友住處叫囂！持空氣手槍+鋼珠彈被送辦

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中1名男子在一處民宅前遭大批員警包圍盤查，網友指該男持有槍枝，員警還憨憨地看對方拿槍靠近，這麼近的距離這把若真是制式手槍，這2名員警應該趴了；市警五分局指出，該黎姓男子因感情糾紛而前往女友住處前叫囂，警方盤查時黎男主動交出「玩具手槍」，全案依社維法裁罰。

▲黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，讓附近住戶忍無可忍報警查處，讓黎男吃上官司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，附近住戶忍無可忍報警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，讓附近住戶忍無可忍報警查處，讓黎男吃上官司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警五分局副分局長吳秉蒼指出，19日凌晨3時多，五分局獲報轄內北區實踐街有人深夜妨害安寧情事，員警立即趕赴現場，發現在場1名40歲黎姓男子在場，警方盤查時主動交付1把玩具空氣手槍及鋼珠彈，經初步鑑定手槍未具殺傷力，全案依違反社會秩序維護法送辦。另員警於處置過程中有疏失部分，已進行行政調查，並加強員警在職教育訓練，避免危及安全情事發生。

▲黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，讓附近住戶忍無可忍報警查處，讓黎男吃上官司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五分局呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，維護市民安心的生活環境。

▲黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，讓附近住戶忍無可忍報警查處，讓黎男吃上官司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，該名黎姓男子疑與女友發生感情糾紛，雙方正在談分手問題，他才憤而跑去女友住處前大小聲叫囂，因深夜妨害安寧，讓附近住戶忍無可忍報警查處，黎男也因此吃上官司。

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