影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我

▲陳玉珍公開自己的line id，歡迎任何文化人來聯繫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央預算刪減爭議未解，國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部公視基金會捐助經費23億預算，還說「丟掉那隻要飯的碗」，讓文化界和影劇圈群起憤怒，陳玉珍今（19日）受訪回應，評論是轉載自文史工作者徐宗懋所寫的文，並公開自己的line id，「@lovekinmen」，歡迎任何文化人如果覺得受到不公平的待遇，都可以跟她聯繫。

針對有關「丟掉那隻要飯的碗」評論遭炎上，影視圈工作者集體抗議，陳玉珍表示，自己作為民意代表，有責任監督公視揮霍納稅人的不當行為。今年公視預算從去年的9億大幅提升到23億，增加的幅度超過往年，如此龐大的經費有被胡亂揮霍的可能。

陳玉珍以去年公視影集「「聽海湧」為例，公視補助數千萬人，但本劇不僅扭曲歷史，最嚴重的是抹黑栽贓台灣人，結果就是拿台灣人的錢抹黑栽贓台灣人。遭到劇中台籍戰俘監視員原型人物柯景星的兒子柯文仁的痛斥，「聽海湧」花費納稅人的錢拍攝抹黑和栽贓台灣人的影集，甚至引發劇中當事人的後代表達強議。同時，製作費用帳目不清，揮霍納稅人的錢，更侵犯了著作權

另外，有關「丟掉那隻要飯的碗」評論，陳玉珍再次說明，乃轉載自文史工作者徐宗所寫的文章，「丟掉那隻要飯的碗—駁斥孫介衍導演的「記住這日子」。徐宗懋表示，這段話主要是針對「聽海湧」的製作，他以文史工作者的身分一貫主張，文化人應該訓練自立自強的能力，錢應該花在關鍵的地方，如此才能夠創造更健康的文化產業環境。

陳玉珍說，為了加強監督，向台灣社會交代，今年適度刪減公視預算，作為未來工作方向，今年定位為將公視「留校察看」。最後，她也強調，今天所作所為都是為了要協助文化人創造一個有利於他們的工作環境，減少文化人遭遇意識形態的既得利益群體的障礙。