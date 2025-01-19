　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

▲《造物星圖》臺灣工藝青年特展即日起登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲《造物星圖》臺灣工藝青年特展即日起登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心即起推出臺灣工藝青年特展《造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道》，涵蓋六大主題區、23位工藝青年、53件作品，完整呈現臺灣工藝青年的創作樣貌，並透過職人故事展現時代精神，勾勒出臺灣當代工藝的群星圖景。

工藝中心主任陳殿禮指出，該展將作為國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）策辦之「2025臺灣工藝季」的首檔特展，也是工藝中心邁向70週年後的重要延續；面對臺灣工藝人才青黃不接的挑戰，工藝中心致力於透過展覽、競賽與駐村計畫等多元途徑，支持青年工藝創作者，搭建舞臺讓其創意與技藝廣為人知，也期盼更多人參與工藝未來的建構。

▲《造物星圖》臺灣工藝青年特展即日起登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

策展人方敘潔指出，此次展覽關注的不僅是工藝技藝的傳承，更在於探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具；工藝青年在科技進步與社會變遷中，透過創作探索內外平衡，重新定義工藝於現代生活中的角色。他們以個人特質融入創作，與文化對話，展現工藝的多元可能性。

▲《造物星圖》臺灣工藝青年特展即日起登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

六大主題區域包括「日常造物照起工」、「開工就是要開市」、「光環自造者」、「人人有功練的多重邊界」、「放光照耀著的恆星」，以及「一座藍海星圖的誕生」，帶領觀眾探索工藝青年如何結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度聯結的作品，並實現傳統技藝的創新突破，同時亦揭示工藝青年在經濟創新、技藝精進與社會責任上的多面實踐；他們透過募資、市集和跨國銷售開創個人經濟軌跡，跨越學科與文化界限，注入多元創作養分，並以作品回應社會需求，推動文化傳承與地方工藝復興；最終以「藍海星圖」象徵當代工藝青年的發展軌跡，描繪一幅廣闊且充滿未來可能性的圖景。

展覽資訊
造物星圖－工藝青年朝向自我實現的職人軌道
展覽日期：2025年1月15日至5月11日
展覽時間：每週二至週日09:00-17:00
展覽地點：工藝設計館1-2樓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護
快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降
下步劍指黨主席！蔡壁如當選中央委員　有信心承續柯文哲從政初心
影視圈圍剿「要飯說」　陳玉珍怒公開LINE帳號：歡迎來連繫我
衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康
撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高慘死　家屬崩潰：還這麼年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

「一路向東」支持花蓮！縣府推超值農特產回饋　現場提供宅配

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　黃偉哲感謝助南市弱勢

桃園里長接棒警友會站長　贈物資助弱勢家庭過新年

《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

春節就醫不便　南投縣10家醫院維持穩定門診及住院服務

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

《佛教藝術中的神奇寶貝》1／31開展　參加線上遊戲享頭3天優惠

「一路向東」支持花蓮！縣府推超值農特產回饋　現場提供宅配

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　黃偉哲感謝助南市弱勢

桃園里長接棒警友會站長　贈物資助弱勢家庭過新年

《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

春節就醫不便　南投縣10家醫院維持穩定門診及住院服務

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯　台灣尚勇喜迎新春

沒停火！以軍狂轟加薩至少10死25傷　哈瑪斯緊急提交人質名單

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸：事務官很賤？

快訊／3縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

賴芊合重現「踮腳親劉至翰」最萌身高差之吻　爽喊：許願成真

快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

提升戀愛運超有感！「5個小秘訣」教你快速脫單

縣民每公斤8元　林保署南投分署1／20起收購小花蔓澤蘭

2024台灣人氣團體是他們！　Energy睽違22年復出奪冠...感動謝粉絲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

台南新化年貨大街熱鬧登場迎接金蛇年

台南甜點節登場黃偉哲邀品嚐甜點過好年

2025月津港燈節「月津四季」正式亮相啟燈

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

台中七期日式炭火料理「客觀」爆紅　一鷺串燒攜手台灣土雞王

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

玄空法寺墨飄香台南楠西消防一起守護市民安全

南消玉井消防宣導「蛇」我其誰

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

公益盃羽球賽興大體育館熱鬧登場　62組捉對廝殺搶50萬獎額

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

百歲耆老書法家郝長興　揮毫春聯慶新年

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

更多熱門

相關新聞

工藝中心推動偏鄉離島工藝入校

工藝中心推動偏鄉離島工藝入校

國立臺灣工藝研究發展中心為落實文化平權，積極推動臺灣工藝教育發展，今年度《工藝入校。藝創教案》課程特別與15所偏鄉學校合作，共同推動工藝課程，藉此提供偏鄉與離島學生學習工藝技能與理解運用工藝的入門知識，期盼讓他們在未來職涯上有更多發展的可能性。

工藝中心利用暑期深入全台30校園推工藝手作課程

工藝中心利用暑期深入全台30校園推工藝手作課程

工藝中心「尋找顏水龍」特展開跑

工藝中心「尋找顏水龍」特展開跑

「工藝遶境」全臺巡遊首站南投展至8／4

「工藝遶境」全臺巡遊首站南投展至8／4

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

關鍵字：

工藝中心造物星圖臺灣工藝青年特展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

上海驚傳一家三口墜樓死亡

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面