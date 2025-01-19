《造物星圖》臺灣工藝青年特展登場　工藝中心盼支持青年創作者

▲《造物星圖》臺灣工藝青年特展即日起登場。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）



記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心即起推出臺灣工藝青年特展《造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道》，涵蓋六大主題區、23位工藝青年、53件作品，完整呈現臺灣工藝青年的創作樣貌，並透過職人故事展現時代精神，勾勒出臺灣當代工藝的群星圖景。

工藝中心主任陳殿禮指出，該展將作為國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）策辦之「2025臺灣工藝季」的首檔特展，也是工藝中心邁向70週年後的重要延續；面對臺灣工藝人才青黃不接的挑戰，工藝中心致力於透過展覽、競賽與駐村計畫等多元途徑，支持青年工藝創作者，搭建舞臺讓其創意與技藝廣為人知，也期盼更多人參與工藝未來的建構。

策展人方敘潔指出，此次展覽關注的不僅是工藝技藝的傳承，更在於探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具；工藝青年在科技進步與社會變遷中，透過創作探索內外平衡，重新定義工藝於現代生活中的角色。他們以個人特質融入創作，與文化對話，展現工藝的多元可能性。

六大主題區域包括「日常造物照起工」、「開工就是要開市」、「光環自造者」、「人人有功練的多重邊界」、「放光照耀著的恆星」，以及「一座藍海星圖的誕生」，帶領觀眾探索工藝青年如何結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度聯結的作品，並實現傳統技藝的創新突破，同時亦揭示工藝青年在經濟創新、技藝精進與社會責任上的多面實踐；他們透過募資、市集和跨國銷售開創個人經濟軌跡，跨越學科與文化界限，注入多元創作養分，並以作品回應社會需求，推動文化傳承與地方工藝復興；最終以「藍海星圖」象徵當代工藝青年的發展軌跡，描繪一幅廣闊且充滿未來可能性的圖景。

展覽資訊

造物星圖－工藝青年朝向自我實現的職人軌道

展覽日期：2025年1月15日至5月11日

展覽時間：每週二至週日09:00-17:00

展覽地點：工藝設計館1-2樓