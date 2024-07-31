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工藝中心「尋找顏水龍」特展開跑　邀民眾深入了解台灣工藝之父

▲「顏水龍 × 馬賽克鑲嵌藝術」展區，包括1973年顏水龍接受委託製作的《熱帶魚鑲嵌壁畫》等作品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲「顏水龍 × 馬賽克鑲嵌藝術」展區，包括1973年顏水龍接受委託製作的《熱帶魚鑲嵌壁畫》等作品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

工藝中心即日起推出「尋找顏水龍」特展，邀請民眾來到「臺灣工藝之父」顏水龍70年前推動成立至今的該中心，了解他一生熱愛臺灣、擁抱生活，推廣工藝的堅持與熱情。

工藝中心主任陳殿禮主任表示，顏水龍致力於提倡臺灣工藝發展及教育、推廣及實踐「工藝生活化，生活工藝化」，其於1954年推動成立的「南投縣工藝研究班」（工藝中心前身），是為畢生所留下最豐厚的工藝資產，對整體國家的文化、美學、經濟等各方面都有重大影響。

▲兒童共融工藝空間（龍龍好！共融玩聚列車特展）規劃有顏水龍馬賽克互動體驗區。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲兒童共融工藝空間（龍龍好！共融玩聚列車特展）規劃有顏水龍馬賽克互動體驗區。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

陳殿禮指出，今年適逢工藝中心成立70周年，為紀念顏水龍的成就與貢獻，除透過「日月頌—顏水龍與臺灣」展覽展出顏水龍的臺灣工藝實踐典範、珍貴的手工藝設計與寬闊宏觀的現代視野，同時配合該中心「工藝七十系列活動」再策劃「尋找顏水龍」特展，邀請民眾循跡踏訪顏水龍將藝術寓於生活、讓藝術融入空間及推廣臺灣手工藝、致力培育現代工藝人才的遠見，更完整地認識顏水龍的全貌。

▲▼「顏水龍 × 臺灣工藝」展區。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲▼「顏水龍 × 臺灣工藝」展區。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心舉辦「尋找顏水龍」特展。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

中心介紹，本次特展串聯園區內以顏水龍為關鍵元素或主題內涵的特展、書展、家屋模型、3D影像、園區地景及馬賽克展示空間，透過「顏水龍 × 臺灣工藝」、「顏水龍 × 工藝中心」、「顏水龍 × 馬賽克鑲嵌藝術」三大軸線，展示顏水龍對臺灣工藝的影響、與工藝中心的關係及提倡馬賽克鑲嵌藝術的理念等脈絡內容；園區內的兒童共融工藝空間（龍龍好！共融玩聚列車特展），亦規劃有顏水龍馬賽克互動體驗區，讓親子共創美好工藝回憶。

「尋找顏水龍」特展展覽期間自即日起至2024年11月3日，詳細展覽資訊及介紹，請至工藝中心官方網站查詢（https://www.ntcri.gov.tw/）。

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