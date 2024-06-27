工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊，首站於南投登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年邁入70周年，即日起啟動「工藝遶境」計畫，重新耙梳中心數十年來的發展，並帶著中心典藏之寶回到在地，與工藝人與工藝物進行多層面的探究與連結，以工藝作品展示為核心，並推出工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等特別企劃，並連結周邊工藝店家推出「街角工藝」，展現工藝與當代生活連結的廣度與深度。

工藝中心主任陳殿禮表示，「工藝遶境」除源自民間信仰神明遶境的傳統，也參考作為「工藝遶境」先驅的「臺灣工藝之父」顏水龍，曾在1937年展開的火車環島行中，進行全臺工藝材料與分佈情形的調查，將其實踐臺灣工藝之精神視為本計畫的重要歷史參考背景。

「工藝遶境」首站定名「風起－南投」，將在工藝文化館展出至8月4日；工藝中心指出，南投擁有豐富的山林生態，顏水龍在此建立臺灣工藝發展為起點，逐步孕育百花盛開的工藝家，展品包含顏水龍、歷屆國家工藝成就獎得主、南投在地人間國寶及技術保存者等精彩作品；整體展場設計呼應顏水龍搭乘火車踏查臺灣各地工藝，運用鋼板材質特性，折彎且串接起來的效果，呈現軌道的意象。

另為展現臺灣工藝的當代性及多元化，推出特別企劃內容，包含工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等，透過工藝占卜運用生成式AI，連結命理五行及工藝材質進行算命體驗，探詢適合自己的工藝類項；永續工藝區展出中心近年推動的廢棄物料再循環利用成果，VR科技體驗則可讓民眾深入其境，參觀王清霜等六位工藝大師的現場工藝創作。而隨行旅物．SHOP以在地臺灣綠工藝入選作品為主軸，推動生活工藝品融入民眾日常生活。

「工藝遶境」後續將以一年時間巡遊臺北、彰化、臺東、臺南及新竹等地，也將邀請在地工藝家投件申請，即日起至7月14日辦理「臺北場」徵件，期間亦同步推出「街角工藝」活動、徵集串聯全臺工藝店家優惠折扣或體驗活動，參與「工藝占卜」活動或憑「街角工藝明信片」，於參觀日1個月內至店家消費即可享受相關優惠；巡遊各地時亦將舉辦開幕市集、講座及工藝體驗等，更多活動訊息請至活動網站查詢：https://expo.ntcri.gov.tw/。