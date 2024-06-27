　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊，首站於南投登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊，首站於南投登場。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年邁入70周年，即日起啟動「工藝遶境」計畫，重新耙梳中心數十年來的發展，並帶著中心典藏之寶回到在地，與工藝人與工藝物進行多層面的探究與連結，以工藝作品展示為核心，並推出工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等特別企劃，並連結周邊工藝店家推出「街角工藝」，展現工藝與當代生活連結的廣度與深度。

工藝中心主任陳殿禮表示，「工藝遶境」除源自民間信仰神明遶境的傳統，也參考作為「工藝遶境」先驅的「臺灣工藝之父」顏水龍，曾在1937年展開的火車環島行中，進行全臺工藝材料與分佈情形的調查，將其實踐臺灣工藝之精神視為本計畫的重要歷史參考背景。

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

「工藝遶境」首站定名「風起－南投」，將在工藝文化館展出至8月4日；工藝中心指出，南投擁有豐富的山林生態，顏水龍在此建立臺灣工藝發展為起點，逐步孕育百花盛開的工藝家，展品包含顏水龍、歷屆國家工藝成就獎得主、南投在地人間國寶及技術保存者等精彩作品；整體展場設計呼應顏水龍搭乘火車踏查臺灣各地工藝，運用鋼板材質特性，折彎且串接起來的效果，呈現軌道的意象。

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲「工藝遶境」啟動全臺巡遊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

另為展現臺灣工藝的當代性及多元化，推出特別企劃內容，包含工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等，透過工藝占卜運用生成式AI，連結命理五行及工藝材質進行算命體驗，探詢適合自己的工藝類項；永續工藝區展出中心近年推動的廢棄物料再循環利用成果，VR科技體驗則可讓民眾深入其境，參觀王清霜等六位工藝大師的現場工藝創作。而隨行旅物．SHOP以在地臺灣綠工藝入選作品為主軸，推動生活工藝品融入民眾日常生活。

「工藝遶境」後續將以一年時間巡遊臺北、彰化、臺東、臺南及新竹等地，也將邀請在地工藝家投件申請，即日起至7月14日辦理「臺北場」徵件，期間亦同步推出「街角工藝」活動、徵集串聯全臺工藝店家優惠折扣或體驗活動，參與「工藝占卜」活動或憑「街角工藝明信片」，於參觀日1個月內至店家消費即可享受相關優惠；巡遊各地時亦將舉辦開幕市集、講座及工藝體驗等，更多活動訊息請至活動網站查詢：https://expo.ntcri.gov.tw/。

ET快訊
快訊／赴陸旅遊警示燈號　確定調升「橙色」
快訊／台中怪手斗勺撞破腦袋！　闆娘當場慘死
四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由
獨／當詐團人頭「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了
比基尼妹環繞！高雄3教師嗨到脫褲　「超淫評審」畫面曝光
「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　律師：不要太相信人性
寵物店老闆輕生亡　2F屋主怒控「顛倒是非」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

2024斗六夏日微醺音樂祭　7／6膨鼠森林公園消暑狂歡　

日月潭僅18艘電動船　立委要求航港局改善拚淨零轉型

台灣大未來國際高峰會　張麗善暢談AI農業與雲林的永續實踐

「布農泰雅元素錯置」暨大USR計畫找回文化主體性

今夏來台南一「鹽」為定　2024岸內製片所揭曉20組新星名單

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

2024斗六夏日微醺音樂祭　7／6膨鼠森林公園消暑狂歡　

日月潭僅18艘電動船　立委要求航港局改善拚淨零轉型

台灣大未來國際高峰會　張麗善暢談AI農業與雲林的永續實踐

「布農泰雅元素錯置」暨大USR計畫找回文化主體性

今夏來台南一「鹽」為定　2024岸內製片所揭曉20組新星名單

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

博客來實體店遇同門競爭　統一羅智先：蔦屋只是剛好有些書

韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺100萬」赴日工作：這3點狂勝台灣

樂觀看待職籃整併　曾文鼎：盼開會時能邀請球員工會一起

赴陸旅遊警示燈號確定調升「橙色」　美國去年已3級旅遊警示

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

地方熱門新聞

苗栗露營區氾濫！業者霸占水塔惹怒在地人

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災

2024岸內製片所揭曉20組新星名單

南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

花蓮老樟樹患病救治無效　化大愛贈瑞穗國小

更多熱門

相關新聞

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

國立臺灣工藝研究發展中心受日本福島縣三島町邀請，參與6月8、9日舉行的第38屆「故鄉會津工人祭」活動，並以「臺灣社區工藝」為概念，帶領臺灣柿染、藺草、稻草、月桃、竹編以及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）等內蘊在地風土民情的社區工藝選物赴日交流，表現臺灣地方社區人、文、地、景、產的豐富與多元。

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

工藝中心推特展　打造親子共融天地

工藝中心推特展　打造親子共融天地

親子必去！工藝中心打造「玩聚列車特展」

親子必去！工藝中心打造「玩聚列車特展」

工藝中心與學校合推工藝教案

工藝中心與學校合推工藝教案

關鍵字：

工藝遶境工藝中心顏水龍

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

孫安佐爆登成人平台直播！

最會「溺愛孩子」星座Top 3

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面