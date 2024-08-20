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工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

▲臺南市竹橋國中推動「照亮偏鄉 竹夢踏實」課程。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲臺南市竹橋國中推動「照亮偏鄉 竹夢踏實」課程。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心在今年暑假期間，陸續在北、中、南、東以及離島區域30所學校展開《工藝入校。藝創教案》課程，以多元有趣的工藝手作主題課程陪伴學生歡度假期、探索工藝之美。

工藝中心指出，工藝師廖偉淇於新北市瑞芳高工以「金光乍現－金工巧藝當代首飾設計及餐具設計製作」為題，帶領學生認識當代金工之美，並親手敲出獨一無二的金工手作物件；雲林縣斗六市小校久安國小則開辦暑期育樂營，邀請工藝師潘瓊慧及林俞孜教授「針戳出綠意－羊毛氈針氈課程」，引領孩子們用心觀察自我生活熟悉的物件，戳出自己專屬、勇自我風格的羊毛氈療癒小物。

▲▼花蓮縣稻香國小學童運用雙手練習木工工法；雲林縣久安國小學童用心製作羊毛氈成品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲▼花蓮縣稻香國小學童運用雙手練習木工工法；雲林縣久安國小學童用心製作羊毛氈成品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲工藝中心推動工藝教育校園紮根，以工藝手作陪伴全台30所國小學生歡度暑假。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

臺南市竹橋國中則推動「照亮偏鄉 竹夢踏實」課程，由工藝師莊銘憲及王琮雅指導偏鄉學生們進行花燈創作，也透過體驗花燈製作工序與實作，進行生涯試探、探索自我學習興趣與專長，並思考未來發展的可能性；花蓮縣稻香國小以「微物日常。木作小器」為營隊主題，由在地工藝師胡諾寶指導木工手作課程，從認識樹木、木材到基礎木工技法介紹，再帶領學童實際運用雙手練習木工工法，鋸、切、鑽、磨木塊，製作簡易而饒富生活趣味的竹蜻蜓、隨身筷子和竹風鈴等創作。

▲新北市瑞芳高工邀請工藝師廖偉淇入校教學金工手作。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲新北市瑞芳高工邀請工藝師廖偉淇入校教學金工手作。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心主任陳殿禮指出，《工藝入校。藝創教案》課程主要目的在推動工藝文化的紮根與傳承，將豐富多元的工藝知識帶入校園，讓學生們在「動手做」的過程中發揮創意、體驗工藝手作，也提升工藝美學素養與激發創造力，同時促進工藝文化平權。

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