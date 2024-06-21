　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

▲花蓮縣噶瑪蘭族發展協會的偕淑月現場進行香蕉絲地織機工藝示範展演。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲花蓮縣噶瑪蘭族發展協會成員偕淑月現場進行香蕉絲地織機工藝示範展演。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心受日本福島縣三島町邀請，參與6月8、9日舉行的第38屆「故鄉會津工人祭」活動，並以「臺灣社區工藝」為概念，帶領臺灣柿染、藺草、稻草、月桃、竹編以及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）等內蘊在地風土民情的社區工藝選物赴日交流，表現臺灣地方社區人、文、地、景、產的豐富與多元。

工藝中心指出，本次特別邀請臺灣藺草學會、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社等社區單位代表，於活動現場進行藺草、香蕉絲、月桃工藝示範表演及體驗活動，推廣臺灣工藝之美；6月8日開幕活動中，由有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社理事主席林宋博芳代表致贈感謝狀予日方，並進行臺灣原住民祈福祝禱儀式，祝賀活動順利圓滿成功。

▲臺灣社區工藝前進日本福島縣故鄉會津工人祭，推廣臺灣工藝特色。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲臺灣社區工藝前進日本福島縣故鄉會津工人祭，推廣臺灣工藝特色。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心表示，過去與日本福島縣三島町共同致力工藝技術交流與社區工藝推廣，已有深厚合作基礎，曾於112年9月22日簽署合作備忘錄，而「故鄉會津工人祭」宗旨強調手作，並促進工藝家與使用者彼此的互動，交流、傳遞感動，其精神與該中心提倡的「活工藝、工藝活」理念相符；臺灣社區工藝成長與自然環境息息相關，進而發展為各社區的地方工藝產業特色，透過臺日雙方工藝手作職人的直接交流互動，除分享臺灣工藝特色與推廣生活工藝，亦深化臺日雙方交流合作。

▲臺灣社區工藝展區展現柿染、藺草、稻草、月桃、竹編及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）工藝品於2024年第38回的故鄉會津工人祭。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲臺灣社區工藝展區呈現柿染、藺草、稻草、月桃、竹編及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）工藝品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心說明，迄今已輔導全國197個工藝社區團體，今年也預計透過社區工藝產業培力計畫輔導44個社區單位，為臺灣地方特色產業注入新活力。

ET快訊
台中休旅車變「戰鬥陀螺」魔性轉圈撞4車　Andy老爹教2招救
今日秀泰影城宣布熄燈！
台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬
新自強號出軌　傷者住院名單曝！
大樂透1億元頭獎一注獨得
超兇「兄弟象迷正妹」　IG找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙老家庭居家環境凌亂　南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體助清潔

受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場　消費滿500有禮、農會超市9折優惠

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　將召開13區公聽會

桃園中山國小慶70生日　6／22踩街秀才藝

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

獨／7銀髮族登谷關波津加山　老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場　隨青創業者和業師找職涯方向

延緩腎功能惡化　桃榮常逸平醫師教你保養腎臟方法

安坑輕軌機廠試辦搭乘　7月起上班尖峰2加班車次

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

國會改革覆議案失敗！62票反對、51票支持

遇到國中同學「阿猴要去哪」 駕駛喊沒戴安全帽...警秒來

雙老家庭居家環境凌亂　南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體助清潔

受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場　消費滿500有禮、農會超市9折優惠

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　將召開13區公聽會

桃園中山國小慶70生日　6／22踩街秀才藝

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

獨／7銀髮族登谷關波津加山　老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場　隨青創業者和業師找職涯方向

延緩腎功能惡化　桃榮常逸平醫師教你保養腎臟方法

安坑輕軌機廠試辦搭乘　7月起上班尖峰2加班車次

日馬來貘「運輸抵台無生命跡象」　原訂與台北市立動物園血緣交流

快訊／日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡　抵台時已無生命跡象

日本LV都是中國人！陸客赴日購物　海南免稅商品銷售暴跌

社區廚餘桶「有人丟整包大便！」管委會受夠開嗆：調彩色畫面公告

新自強號出軌　雨量「僅2.5毫米」竟爆發土石流

台電19年沒發股利　發言人：先處理公司虧損有盈餘再發

跟進澀谷　日本新宿歌舞伎町萬聖夜「街頭禁酒2天」

男童偷糖果騙「店員給的」！被抓包恐龍媽狂鬧2小時　逼到老闆下跪

3門市限定！亞尼克「生乳捲吃到飽2.0」今天開搶了

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體協助雙老家庭清潔環境

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　召開公聽會

桃園中山國小慶70生日　6/22踩街秀才藝

基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

南投縣青年一日職場體驗趣暑期登場

台南古蹟限定好滋味中正紀念堂限定登場

即／台鐵深夜死傷事故！中壢=埔心列車延誤

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

李啟維：路殺犬貓火化應有效率落實

高雄驚悚車禍！女騎士衝撞路旁學生妹

更多熱門

相關新聞

日本博愛座「不能使用手機」

日本博愛座「不能使用手機」

博愛座存廢與爭議一直是社會關注的話題，近日更發生多起博愛座搶位衝突，不少藝人透過社群寫下看法，其中曾定居日本多年的歐陽靖透露，看到新聞標題寫「在日本博愛座不用讓座」，為此直呼「這是錯的」，並在文中分享哪些情況是需要讓座的。

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

曝博愛座衝突「日本也一樣」　矢板明夫：善行淪為義務就失去美意

日本國寶「京都知恩院三門」木柱遭刻字

日本國寶「京都知恩院三門」木柱遭刻字

在日本被摸屁股！最美里長籲台日友好

在日本被摸屁股！最美里長籲台日友好

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

日籍旅客帶「生雞蛋」入境挨罰3萬　防檢署：半熟蛋也不行

關鍵字：

工藝中心日本三島町故鄉會津工人祭社區工藝原住民

讀者迴響

熱門新聞

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

台中休旅車魔性轉圈撞4車！Andy老爹教2招救命

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

肯德基「2大超值優惠」限時9天吃

即／大樂透1億元頭獎1注獨得　高雄誕生億萬富翁

傳陸女代駕「加錢可色色」　公司氣炸報警

獨／大逆轉！彰化詭異男乾屍「第一現場畫面曝」

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面