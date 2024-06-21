受邀參加三島町故鄉會津工人祭　工藝中心帶領社區公益團體秀手藝

▲花蓮縣噶瑪蘭族發展協會成員偕淑月現場進行香蕉絲地織機工藝示範展演。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心受日本福島縣三島町邀請，參與6月8、9日舉行的第38屆「故鄉會津工人祭」活動，並以「臺灣社區工藝」為概念，帶領臺灣柿染、藺草、稻草、月桃、竹編以及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）等內蘊在地風土民情的社區工藝選物赴日交流，表現臺灣地方社區人、文、地、景、產的豐富與多元。

工藝中心指出，本次特別邀請臺灣藺草學會、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社等社區單位代表，於活動現場進行藺草、香蕉絲、月桃工藝示範表演及體驗活動，推廣臺灣工藝之美；6月8日開幕活動中，由有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社理事主席林宋博芳代表致贈感謝狀予日方，並進行臺灣原住民祈福祝禱儀式，祝賀活動順利圓滿成功。

▲臺灣社區工藝前進日本福島縣故鄉會津工人祭，推廣臺灣工藝特色。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心表示，過去與日本福島縣三島町共同致力工藝技術交流與社區工藝推廣，已有深厚合作基礎，曾於112年9月22日簽署合作備忘錄，而「故鄉會津工人祭」宗旨強調手作，並促進工藝家與使用者彼此的互動，交流、傳遞感動，其精神與該中心提倡的「活工藝、工藝活」理念相符；臺灣社區工藝成長與自然環境息息相關，進而發展為各社區的地方工藝產業特色，透過臺日雙方工藝手作職人的直接交流互動，除分享臺灣工藝特色與推廣生活工藝，亦深化臺日雙方交流合作。

▲臺灣社區工藝展區呈現柿染、藺草、稻草、月桃、竹編及原住民編織（噶瑪蘭族、阿美族、太魯閣族）工藝品。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心說明，迄今已輔導全國197個工藝社區團體，今年也預計透過社區工藝產業培力計畫輔導44個社區單位，為臺灣地方特色產業注入新活力。