工藝中心推動工藝入校　助15所偏鄉離島學生開發職涯可能性

▲工藝師賈凱竹帶領臺東縣關山工商學子認識金工工藝。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心為落實文化平權，積極推動臺灣工藝教育發展，今年度《工藝入校。藝創教案》課程特別與15所偏鄉學校合作，共同推動工藝課程，藉此提供偏鄉與離島學生學習工藝技能與理解運用工藝的入門知識，期盼讓他們在未來職涯上有更多發展的可能性。

工藝中心主任陳殿禮表示，金門縣多年國小位於偏遠的小聚落，學校為培育學童藝術人文素養，積極推動藝術教育特色課程，透過工藝師邱文仕以「玩“皮”藝下」為題入校教學，將傳統皮革工藝技術結合現代感設計，讓孩子發想創作屬於自己的皮革盤及杯墊；嘉義縣六嘉國中也由工藝師王慕賢帶領學生們認識皮革工藝、融入在地元素及發揮創意設計證件套的圖稿，再透過皮革染色、圖案繪製、打磨與縫合等工序，完成蘊含在地人文特色的皮革證件套作品。

▲邱文仕帶領金門縣多年國小學童認識皮革工藝。

臺東縣關山工商則推動「生活中的金工文創－冥想貓頭鷹」課程，由工藝師賈凱竹引導學生運用金工與木材進行跨媒材的創作，學生們從金屬雕塑成形開始，再結合木材成為個人別具創意風格的貓頭鷹作品。

工藝中心亦於今日至17日在桃園市大溪木藝生態博物館舉行「臺灣工藝聚—漫遊永續」系列活動，除有《工藝入校。藝創教案》執行成果，匯集臺灣社區工藝、聚落工藝及來自日本福島縣三島町及會津地區等精湛工藝共同展演，包含工藝示範、教案分享、手作體驗及周邊集章活動等豐富活動，邀請有興趣民眾親臨大溪感受工藝的美好，活動詳情請至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）查詢。