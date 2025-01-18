酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

▲中國國民黨北市議員王欣儀為「死刑議題」槓上社民黨北市議員苗博雅。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

死囚黃麟凱日前已槍決伏法，這也是賴清德政府第一次執行死刑，對此，曾轟馬英九政府執行死刑是「拿死囚的血暖民調」的北市社民黨議員苗博雅，也遭網友出征，要求表態對該案的心得。北市議員王欣儀今（18日）則進一步嗆問苗博雅，現在還支持廢死嗎？只需要回答Yes or No就可以。

王欣儀提到，過去長期支持廢死的苗博雅，選上議員後，因為還想更上層樓，就對近日執行死刑的民進黨政府雙標，大概是不敢得罪賴清德？過去痛批馬英九總統執行死刑是為「暖民調」，如今對民進黨賴清德政府卻「一切尊重」？

王欣儀點出，苗博雅聲稱大法官已做出判決，那身為法律系出身，但沒有律師執照的苗博雅，基本的法律素養應該還有？未釋憲前的法律就不應該尊重遵守？

至於，苗博雅日前回應網友出征的質疑，王欣儀認為，苗博雅說，自己的頻道上，相關的影片很多，且國家有更重要的事。這樣的回覆，讓王欣儀不解，難道人命重要？如今人權不重要？

王欣儀直指，何況過去的影片那是以前的苗博雅，但現在的苗博雅呢？大家想知道的是現在的苗博雅，立場、態度是否還跟以前一樣？「迴避好像跟她一貫嚴詞要求別人、斷章取義羅織罪名的習慣不一樣吧？」。

王欣儀強調，自己也同為受害者家屬，她只想問苗博雅一句，「現在還支持廢死嗎？」只需要回答Yes or No就可以。最後，王欣儀狠酸，詐騙集團之所以能得逞，能害人無數，就是因為能讓人誤以為是真的。