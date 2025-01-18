曝數發部「1任務」攸關國安　財經網美：應該大罷免亂砍預算的人

▲財經網美胡采蘋支持，罷免該被罷免的立委。（資料照／翻攝胡采蘋臉書）



實習記者石嘉豪／台北報導

數發部的政績與業務內容在本次預算會期成為朝野攻防的焦點之一，然而，面對在野提案大砍數發部預算之舉，財經網美胡采蘋今（18日）表示，近年中國時常惡意以船隻切斷台灣對外聯繫的海底電纜，這樣的行動最嚴重的情形，會讓台灣無法對外通訊，形同孤島，而數發部其中一項業務就是建置「低軌衛星網路」作為配套，當前國會報復式刪減預算，將使台灣的國家安全陷入險境，因此，她支持應該罷免掉報復式刪預算的人。

國民黨立委陳玉珍日前堅決提案砍光公視23億元預算，胡采蘋認為，其實看一下金鐘獎就知道，當影視圈都在迷信中國發大財、拋棄台灣，投資中國結果什麼都做不出來的時候，公共電視意外成為還在投資台灣劇作的最大資方之一。

胡采蘋坦言，自己滿驚訝原來公視只有23億，卻可以拍這麼多戲，而她的同學徐蘊康，也製作了一檔很棒的金獎常客節目《藝術很有事》，公視節目部可說是成績斐然。

胡采蘋點出，當前串流平台Netflix的台劇可以做到單集破千萬等級的製作預算，大預算能創造的視覺感受是完全不同等級，大劇雖然重要，但是持續不斷地投資、拍劇，維持一個數量上的投資，才是對本地人才培養有意義的承諾，創作者以後才有實力去拍大劇。

為此，胡采蘋表示，公視拿23億就能維持那麼多節目生產，裡面還能有那麼多得獎劇，真的是很有經濟效率了，雖然她也覺得公視新聞部真的經常腦子抽風，Taiwan Plus幾乎毫無影響力，但是公視節目部的戰力，真的很對得起我們繳的稅金。

胡采蘋接著指出，這次國會刪預算幾乎是報復式且無邏輯的，數發部就算再怎麼被討厭，但是接下來低軌衛星必須廣設接收站，是當務之急。「我們2025一開年就被切斷一條海底電纜，兩年前馬祖兩條海纜全斷，通訊全無，形同孤島，低軌衛星網路的鋪設迫在眉睫，而報復式的預算刪除，將使台灣的國家安全陷入險境。」

胡采蘋進一步說明，還有各種荒謬的刪除，牽涉到中研院、外交部、國防部，讓她不解在野黨怎麼能一次就做到罄竹難書？胡采蘋說，刪預算本來就是國會的權力，但是國會的表現令人失望至極。

胡采蘋感慨，現任立委的水準可說是歷年最低，沒有知識涵養，對大眾生活一無所知，政治專業更是付之闕如，還會咒罵抗議的導演是惡僕欺主，令人忍無可忍。

然而胡采蘋坦言，她本來並不看好「大罷免」的行動，全面罷免必然輸多勝少，沒想到國會如此無下限、低劣，報復式的行動越來越沒有節制，連憲法學者出身的立委都主動癱瘓大法官會議，過往熱血倡言降低罷免門檻的人，現在完全跟過往理念相反。

胡采蘋通批，這些拋棄專業與理想的人，根本就是無恥至極的立委，現在還群起發動戰狼式預算攻擊，根本就是惹怒全國民眾。所以，現在她支持應該要罷免掉的人，還是要罷免的，無恥的國會應該被藐視，下次永遠不要再選這些低劣的人。