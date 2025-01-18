分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎？　

▲國民黨團的預算提案之亂，引發軒然大波。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算案正在立法院審議，國民黨團17日公布，黨團訴求共刪除總預算1111億元，占比為3.47%。不過，最終拍板前，藍委百花齊放，提出上千個五花八門刪減預算提案，當外界一一檢視時，才發現諸多提案不乏報復式內容，在引爆社會眾怒後，藍委緊急大撤案，並辯稱大刀砍預算，就是一種談判籌碼，可以逼使行政部門正視與妥協。但這種「傷敵一千，自損八百」是好策略嗎？在民間團體如火如荼推動大罷免的同時，藍委的作為，無異是為罷免行動增添柴火罷了。

這波總預算的「提案之亂」，可以從廖先翔刪除內政部媒宣費開始看起，廖先翔認為，內政部日前在臉書上發布一張致敬日本動漫「進擊的巨人」哏圖，提醒天冷注意事項，但因圖片中的「冷氣團巨人」以藍白樣貌呈現，讓廖認為，這篇貼文是在醜化藍白；接著，廖先翔也提案將外交部業務費刪除，原因是，他認為宏都拉斯希望與我國恢復邦交，但外交部沒作為。

藍營提的3000多案中，外界也發現藍委賴士葆提案，「考量綠能公司推廣種電近年獲利豐碩，政府不宜過多補貼，經費可予精簡，節約公帑支出，提案刪減100億元」；之後在民眾炸鍋後，賴急忙表示，「只對於太陽能光電部分刪5億元」；藍委徐欣瑩也提，因狼師、狼教練性騷、性侵案件頻傳，但弊案仍接連反覆發生，故減列行政院「性別平等業務」預算1627萬元，使得該項目僅剩3000元，事後連署提案的國民黨立委牛煦庭則在臉書上表示，「提案的預算金額，是談判策略的運用」，提案砍得兇，行政機關才會認真以對，最後經與政院溝通，改為刪除150萬，凍結150萬。

而最引發反彈的是陳玉珍提案刪除公視預算23億元，陳在提案案由中指出，公視本應為國內最超然、獨立、客觀、公正兼最具有影響力的電子媒體，卻自願成為單一政黨的鷹犬，在基隆「拆樑」行動中明顯偏頗；台語台小編以政治哏大酸在野政治人物；員工私吞公款長達三年僅「記大過」處理。旗下「Taiwan Plus」平台稱美國候任總統川普為「重刑犯」、講述二戰台籍日本兵的戲劇《聽海湧》竄改歷史，大筆國家預算的投入完全不見效果。

然而此一提案卻引爆影視工作者的怒吼，紛紛在網路上串聯罷免。前文化部長邱坤良、雲門舞集創辦人林懷民、知名導演王小棣、知名導演陳玉勳、國立政治大學廣播電視學系教授陳儒修等人名赫赫在連署名單之中，他們強調，「我們堅決反對刪除公共電視全年度預算！」面對外界反撲的聲音，國民黨內部緊急調整提案內容，將原本刪除23億，改為刪除2300萬。

回頭看這起「提案之亂」其實有幾個原因，首先，過往黨團在審預算時，會規定每個委員需要提出50個案子，因此都會精挑細選提案內容，但今年沒有規定；第二，此屆國民黨有太多新科立委，辦公室助理也沒有預算提案經驗，導致提出來的內容多數令人質疑；第三，本屆黨團總召傅崐萁是首次擔任總召職務，回鍋的黨團主任江桂芳也沒有提醒，只要求書記長林思銘快把委員提案簽出，並沒有把關程序；最後一點也可能是此次亂象的最主要原因，據悉，在各委員提案前，傅崐萁曾表示，「盡量提案，尤其各部會，甚至署、局、處的業務費，全部砍70%」，一聲令下，讓許多立委把油門踩到底，殺紅了眼開始大砍預算，更離譜的是，多數藍委也不知道同僚們到底提了哪些預算刪減案。

儘管如此，眾多藍委面對外界質疑都表示，這是談判技巧的一種，將要刪減的預算拉高，才能真正督促政府，且這些提案不是最終拍板，民進黨最愛做文章。不過，他們的這種「談判技巧」民眾似乎不買單，甚至認為藍委是「無腦」提案。對於這樣的質疑聲音，有部分立委則反問，「怕被民進黨做文章，我們就不監督了嗎？」、「我們怎麼提案，民進黨都還是會見縫插針，倒不如就照黨內步驟來做」。

但也有藍委認為，這樣的亂砍亂殺，民眾只會覺得藍營在亂，「為了刪而刪」，報復性、無差別性的刪減預算根本沒有實質幫助。

其實過往在野陣營針對總預算經常提出上千個提案，立法院也都上演表決大戰，案海攻勢幾乎是常態，所以問題不在提案多寡，而在提案內容，如果刪公視23億有理有據，為何遇反彈就要縮？如果公視刪2300萬是合理的，為何陳玉珍堅持一定要刪23億？從23億到2300萬，也許這就是藍委口中的拉高談判姿態，但面對社會撻伐，卻無力論述，如此慘烈結果，是藍委在這場總預算戰役中想要的嗎？過去只有青鳥飛出來反國民黨，但這一次報復性的預算提案之亂，讓不少中間選民拳頭都硬了，藍委當真都不怕罷免？

