陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億預算案，引發影劇和藝文界串聯反對，最終藍營討論後縮手，改刪2300萬。離島出版社總編何欣潔在臉書發文表達想法，認為陳提案內容不合理。陳玉珍則到處在發聲的影視工作者臉書「海巡」，陳也留言怒轟，「丟掉那隻要飯的碗」，台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。

何欣潔表示，立委可以用提案刪除、凍結預算的方式改變行政部門施政方向，刪凍預算確實是她份內職權。然而，提案的內容合不合理、能不能讓大眾信服，當然也可以再接受社會輿論的把關與監督，陳玉珍在提案中多次大罵TaiwanPlus電視台，但該電視台點閱第4高的「檳城金門村」影片不知道看過沒？

何欣潔指出，這些點點滴滴的故事，都是屬於金門的故事。我們所做的，只是將它從戰爭的煙塵、歷史的廢墟中撿拾出來，與專業的團隊一同合作，予以編輯剪裁，告訴更多的人，金門不只有一種樣子，金門故事可以有更多的可能性。而且，無論是作為戰地的金門，或者戰地以外的金門，都是一個很可愛的地方。

對此，陳玉珍留言回應，「自己會看一下你們拍的跟金門有關的紀錄片，但是本來我們審查預算就有我們審查預算的流程，我反對的是在我們審查的流程中，有人就莫名其妙了跑進來做政治的鬥爭，我不會因為那樣政治的鬥爭而改變我強力監督預算的想法。」

陳玉珍也以「丟掉那隻要飯的碗」為題開嗆，這裡就進入她所說的第三個盾牌「文化部資源的共生群體」。當剛傳出要削減公視經費時，馬上跳出一堆「著名」導演、影劇工作者發表反對聲明，進行連署，而且要拍攝罷免立委的影片，讓對方「永遠記得」。這種憤怒確實令人印象深刻。

陳玉珍指出，如果這種憤怒放在自我的檢討，例如「為什麼我拍的電影賣座得這麼差？」「為什麼觀眾不願意花錢看我的電影？」「為什麼我發了那麼多免費，票房還是拉不起來？」「為什麼我發動那麼多的包場，最後還是賠錢？」「為什麼沒有政府補貼我就沒辦法拍電影？」如果他們的憤怒是放在這些自我檢討上，並且認真的思考，痛切的改變，今天台灣的電影不會被韓國電影打得落花流水。

陳玉珍認為，甚至連香港甄子丹的「葉問」的全球賣座，也會是他們電影賣座總和乘以幾倍，人家還沒有一毛錢的政府補貼呢！說實在的，這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人。一旦離開政府補貼就斷糧斷炊，有什麼真實的能耐？能如何感動人心？能有什麼社會運動能量？更根本的問題是，有什麼創作力？

陳玉珍批評，那些抗議的人舉著牌子說刪減預算是「中斷影視圈的命脈」，「命脈」如此脆弱的影視圈有可能成為市場的贏家嗎？他們可能連買便當都捨不得自己花錢，可能還要挑菜色，這種抗議者唬不了任何人。這種憤怒毋寧說是對當局的表態和撒嬌，只會讓人覺得噁心，一些影視界者抗議的規模也讓大眾看得更清楚公視累積年後，拖家帶口的共生程度。

陳玉珍強調，他們並不是所謂山鄉偏遠地區需要被報導以取大眾關注的的弱勢團體，而是接受文化部補助的大戶，以及跟在下游等著開飯的從業者。在這個意義下，一大堆人聽到要刪減預算，立刻奔走哭嚎，如喪考妣。這說明了，要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。

陳玉珍也酸，要回應他們的罷免宣傳影片其實很簡單，只要公開把投入的納稅人的龐大金額和經濟效應作列表，就可以清楚說明他們如何霸佔民脂民膏，如何自私自利，如何剝奪其他行業進步同樣需要的資源。讓他們自己去回答這些問題吧。

對此，綠委郭昱晴回應，相信所有人都非常清楚，台灣的影視文化工作者，真的真的鮮少表態，之所以這次會引起這麼多影視文化界重量級人士，都出聲撻伐連署（目前由林懷民老師，王小棣老師，邱坤良教授，陳玉勳導演，陳儒修老師等人所發起的抗議連署人數截至昨晚為止，早已破3萬5千人）就足見在野這群禍害，對台灣影視文化產業的傷害，有多麼嚴重。其中罪不容誅的就是陳玉珍。

郭昱晴直言，先看這個財政委員會的召委，在立法院做過些什麼？之前將財政收支劃分法，用3分鐘粗暴的方式送出委員會；在議場對多位女性立委拳打腳踢狠踹，被告了還囂張的說：「沒本事就不要站上主席台」、「提告是浪費司法資源」這種如流氓一般的行徑，昨天當多位影視文化界導演前輩，都站在立法院前時，她依舊在一旁叫囂。

郭也批評，這次公然挑戰所有影視文化界，教育文化委員會歷時兩天審查文化部預算期間，一個沒現身過的委員，無視立法院各委員會最重要的核心，就是尊重委員會中心主義，連國民黨自家委員都看不下去，出現了不同聲音；所以「表面上」縮了，從刪除23億到刪除2300萬。但這真的只是表面，陳玉珍非但不知進退，還在別人FB文章中底下繼續用「外行」的口吻，囂張留言，用「#要飯的碗」形容影視文化界！很好，就繼續秀下限。