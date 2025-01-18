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老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答：婚內出生都算老公　

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲老公須扶養，老婆外遇生下的小孩。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

婚姻中最重要的就是「誠信」，如果另一半外遇了並生下孩子，到底該不該扶養？近日有個話題，引起網友們熱論，「老婆跟別人出軌所生下的小孩，我需要養嗎？」答案為「需要扶養」，對此，律師簡大為解釋，這叫做「婚生推定」，根據《民法》規定，即使妻子外遇生下小孩，丈夫仍有義務撫養。

近日Threads上有一則貼文掀起討論，節目上有個問題，「老婆跟別人出軌所生下的小孩，我需要養嗎？」答案讓許多網友感到驚訝，竟然是「需要撫養」。

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貼文釣出簡大為律師解答，「這個節目出題律師是我唷，這叫做『婚生推定』，為了保障無辜的子女生存，婚內出生的孩子都當成老公的，老公必須先養。但老公當然可以告小王拿回扶養費，或另外提告否認親子關係。但必須再強調一次，我們是進步國家，小孩是無辜的，在任何求償、法律動作前，保障他生活是第一優先。」

簡大為律師進一步指出，如果沒有特別去法院否認親子的關係的話，就算離婚，（丈夫）仍然對於小王孩子有扶養義務，「因為生理結構的關係，女生可以很明確知道是不是自己的孩子，但男生不行，就會產生這種看似不公平的情況。但希望各位能理解，民法是選擇保護誰的過程，在小孩的生存權跟老公的財產上，法律做出了這個選擇。」

此外，底下有網友提問，「若妻子不願意提供小王的身份，是否能向妻子求償扶養費？」律師回應「答案是不行」。另外，還有網友提問，「那爸爸外遇生的小孩，我媽媽要撫養嗎？」底下有網友解答，小三生的就是「非婚生子女」，因此不會有扶養義務。

貼文一出立刻掀起討論，「有點不知道說什麼...但，有句話說：養的大過生的」、「所以當男生看到對方是單親媽媽，就立即封鎖是有道理的」、「婚內出生的孩子法律預設就是丈夫的小孩啊」、「提出親子鑒定，確定沒有親子關係，是可以拒絕扶養的」。

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