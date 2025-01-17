最長的4.5小時！黃麟凱傍晚才知將槍決　雞腿只吃1口、抽菸後伏法

▲黃麟凱遭槍決，大體禮儀駛入台北看守所。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部在16日晚間槍決死囚黃麟凱，是我國近5年來第二度執行死刑。據了解，黃麟凱的最後一餐包含滷肉、滷蛋、豆干、雞腿，以及一瓶高粱酒，但他並未吃太多，酒也僅喝一口，抽了一根菸就上刑場。檢察官進行人別訊問後，先由法醫注射麻醉藥，再由法警執行槍決，期間沒有交代其他話語。

黃麟凱在2013年10月間還在服兵役時，因不滿女友兵變，女友還追討他積欠的20萬元，於是趁著休假，持先前交往時取得的女友住家鑰匙，戴頭套潛入女友家中埋伏。女友母親先返家後，黃男先以童軍繩絞殺女友母親；之後女友返家後，逼女友發生分手砲，而後再以相同手法絞殺女友。一審、二審、更一審全被判決死刑，2017年7月間最高法院駁回上訴，死刑定讞。

黃男目前已經32歲，但仍是目前最年輕的死囚。據了解，法務部長鄭銘謙上午簽署死刑執行令後，台灣高等檢察署先在下午4點多，以電話通知台北看守所，要執行黃男的死刑。所方接獲通知後，就先準備黃男的最後一餐，依往例分別為滷肉、滷蛋、豆干、雞腿以及一瓶小高粱酒。



而管理員約5點半前往舍房，敲門通知黃男要執行死刑，據了解，黃男得知將被執行死刑後，有點錯愕，隨即在舍房裡換上新衣服，接著由管理員帶往刑場，黃男心情似乎非常沉重，在換衣、走往刑場的路上，步伐緩慢而且不發一語。抵達刑場後，在高檢署執行檢察官人別訊問，確認黃男身分後，黃男就開始最後一餐。

知情人士透露，黃只吃了一點雞腿、喝了一口高粱酒，接著點燃一根香菸，並慢慢地把菸抽完，之後由宗教師進行最後的開導後，結束後由法醫注射第一劑麻醉藥，過幾分鐘後再注射第二劑麻醉藥，確認藥效發揮後，由法警將他攙扶到刑場中低漥處，在衣服背後標出心臟位置。

22：02分時，由高檢署法警長持國造T75K3手槍，射擊一槍，22：23由法醫與檢察官複驗確認死亡，大體禮儀車於22：30進入看守所內，將黃的遺體移往板橋殯儀館。

據了解，黃男伏法時並未有太大的情緒起伏，也沒有其他要求，話語不多。而在黃麟凱伏法後，目前我國仍有36名死刑定讞的死囚，等待執行。