　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

▲▼黃麟凱槍決，法警刑場外燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃麟凱槍決後，法警於台北看守所刑場外燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

死囚黃麟凱在16日晚間槍決，按照往例，本來法務部是希望在晚間9點前執行完畢，但卻拖到晚間10點02分才終於開槍。原來黃麟凱的辯護律師團突然在晚間8點半，緊急向多個單位遞狀聲請再審、非常上訴，打亂了檢方的安排。但因為執行令簽署時已經符合法定要件，因此檢方還是執行完畢。

黃麟凱的執行時間為晚間10點，對比近幾位執行死刑的時間點，犯下捷運無差別殺人案的鄭捷，執行時間為晚間8點47分；龍潭除夕夜縱火燒死6名至親的翁仁賢，執行時間為晚間8點38分；在翁仁賢之前、2018年執行的殺妻擄女的李宏基，則更早執行，在下午3時37分就已經執行完畢。相較之下，黃麟凱的時間確實偏晚。

其實本件執行案件，在16日中午就已經由台高檢檢察長張斗輝指揮承辦檢察官聯繫法醫、法警以及看守所，不過消息在下午透過政壇人士傳開，因此黃男的人權團體辯護律師團立刻出招，緊急赴最高檢察署遞交聲請非常上訴狀，另外也到台灣高等法院聲請再審，並向司法院憲法法庭遞出暫時處分聲請書，請大法官速裁定停止執行法務部長的槍決令。

律師的作法，是依照法務部的《審核死刑案件執行實施要點》，因為死刑犯若沒有非常上訴、聲請釋憲、再審，或者是向總統請求特赦等等理由，就能執行。從而，律師從法律面向下手，遞狀後還將回條傳真給台北看守所，並致電給北所，要求所方轉告執行檢察官暫緩執行。但因律師所遞出的狀紙並未分案受理，故不影響簽署時符合執行要件，檢察官仍執行槍決。

其實人權團體與法務部在死刑執行上鬥法的狀況屢見不鮮，法務部踩住死刑的實施要點，只要沒有上述幾種救濟狀況，就能執行；因此人權團體就安排每一位死囚都有救濟的情況，讓法務部不能執行。而法務部決定要執行時，也就抓緊救濟駁回、新的救濟聲請狀還沒受理的空檔，簽署執行令。最有名的例子就是在捷運上殺死4人的鄭捷，最高法院2016年4月22日駁回上訴將他判處死刑定讞，法務部前部長羅瑩雪就在2016年5月10日簽署執行令，相隔僅18日；當時人權團體才剛收到定讞的判決書，來不及研究判決提出救濟，鄭捷就已經槍決伏法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
A-Lin小巨蛋才唱一句...突喊卡！
男神玄彬與101大樓合照公開了！
科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適
苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」
黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認
黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認罪

黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認罪

黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

立院統刪預算震憾百家媒體數萬從業人員　媒體公會緊急聲明

國台辦：旅遊問題不在小兩會溝通　台灣應解除各種阻撓禁限

韓媒：公調處已向法院「聲押尹錫悅」

「證件妹」吳佳穎封后、張潞稱王　中華隊東南亞錦標賽首日6金

每天喝「1飲品」可降17%大腸癌風險！研究揭原因

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

施柏宇祝柯佳嬿「20x2快樂」　林思宇狂被喊「姐」：我可演他繼母

男神玄彬與101大樓合照公開了！　賈永婕嗨喊：賈董人生KPI達成

東森購物限時獨家！adidas探索4.0防水高性能外套新年優惠開搶

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

更多熱門

相關新聞

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

死囚黃麟凱16日槍決後，目前仍有36人待執行，其中殺害母親、婆婆以及丈夫詐領保險金的「驚世媳婦」林于如，為唯一女死囚。按理推算，林于如是待執行身分，在守所內未有禁見情況，能透過小電視、收音機得知外界情況，理應能知悉昨日有死囚槍決，而據了解，昨日黃麟凱槍決執行後，獄方人員觀察林等收容人情況，均無異常或是特別情緒。

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

關鍵字：

法律人權法務部高檢署黃麟凱死刑律師遞狀

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面