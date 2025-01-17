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最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

▲中華民國監察院外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲最高行政法院前院長林奇福，告監察院求國賠600萬敗訴確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉及富商翁茂鍾不當飲宴案的最高行政法院前院長林奇福，他不滿監察院對此發布新聞稿，損害他的名譽，因此以監察院為被告，求償國賠600萬元。一二審林奇福均敗訴，他再上訴第三審，最高法院也駁回他的請求，全案確定。

林奇福為司法官第7期結業的司法官，歷任台北地檢處候補檢察官，地院、高院、最高法院推事、法官及庭長。2007年10月特任最高行政法院院長，在司法機關服務期間長達40餘年。他於2008年9月12日退休，經司法院核定頒給一等司法獎章，最高行政法院再核定發給獎勵金5400元。

即便囊括司法界許多榮耀，但林奇福還是因為捲入富商翁茂鍾的不當飲宴案件，讓他名聲晚節不保。根據司法院對本案的調查報告指出，林奇福於翁茂鍾公司發生的百利案，繫屬於最高法院期間，擔任最高法院第三庭法官兼庭長，百利案分案前後，林奇福與翁茂鍾仍私下接觸，事後仍持續與翁茂鍾密切交往並收受餽贈。經過調查後，總計私下會面飲宴達22次，收受襯衫5件，另外也收受營養品10次。

司法院因此將他移送監察院議處，監察院決議提出彈劾，將林奇福送交懲戒法院職務法庭審理。監察院也發布新聞聲明稱林奇福「嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，核有重大違失。」、「足以減損人民對司法公正中立形象之信賴」。

林奇福不滿監察院的新聞稿，破壞他的名譽，因此提出國賠訴訟，請求國賠600萬元，並將本件歷審判決書刊登於自由時報、聯合報，中國時報、經濟日報及工商時報之全國版頭版各1日，並於調查報告文末加註文字、於新聞稿刪除部分記載。

但一二審法院均不採信林奇福的說法，其中高院更認為，監察院的做法為公務員本於職責調查，得類推適用刑法第311條第2款規定而阻卻違法。況且監察院調查報告與新聞稿部分事實陳述與主要事實相符，意見評論與司法審判之公共利益有關，乃合理評論，均得阻卻違法。因此駁回請求。林奇福再上訴，最高法院17日駁回上訴，他敗訴確定。

另外林奇福遭懲戒案，經過職務法庭審理後，認為林奇福的部分行為已經超過10年的追懲時效，一部分判決免議；另外也無證據證明林奇福收案後有迴護、不法審理翁茂鍾案，因此不受懲戒。案件上訴第二審，職務法庭二審仍判決林奇福免議、不受懲戒。

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