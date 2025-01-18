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先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

先生過世媳婦要扶養公婆？　律師：沒遺產繼承權

▲律師指出，先生過世，妻子不是公婆的優先扶養人。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

如果先生過世，妻子要扶養公婆嗎？法律事務所創辦人蘇家宏說，如果沒同住，媳婦就不是優先扶養人，就法律來說，媳婦也沒公婆的遺產繼承權，不過如果公婆感謝照顧，可透過立遺囑給媳婦一份財產。

蘇家宏17日在臉書影片中說，媳婦應該不用扶養，應該是兒子要扶養，如果先生走了，公婆還有其他小孩，或是其他順位的扶養義務人，媳婦順位排後面，「除非是媳婦跟公婆同住的情況下，輪到她的順位才要扶養公婆。」

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但對於如果公婆硬要媳婦照顧的狀況，蘇家宏指出，法律規法律，在法律之上就是情感跟無比的大愛，如果媳婦願意扶養，那很了不起，如果女婿跟岳父母同住，那情況也是一樣。

蘇家宏強調，法律上公婆不用給媳婦遺產，如果公婆很感謝，可以立一份遺囑，留下愛的家書，把一部分的財產給媳婦，變成美好的傳承。

影片一出，不少人紛紛留言「丈夫死了趕快搬出去，幹嘛要照顧別人的爸媽」、「有拿公婆房產的媳婦就要盡責扶養」、「結婚對女生來說沒好處，因為在這種社會多數沒有女婿是跟岳父母一起住」、「公婆有他們的女兒負責無誤，不用再討論這種爭議性的話題了。和媳婦沒有關係」。

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