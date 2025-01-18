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最強走春熱點+1　逛Outlet和燈會華泰陪你過新年

▲白天逛Outlet晚上逛燈會，華泰陪你玩轉過新年

▲華泰名品城蛇年新春場景。（圖／華泰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園青埔的GLORIA OUTLETS華泰名品城17日指出，迎接2025金蛇年，GLORIA OUTLETS大玩創意梗，「華泰唐人街」新春場景吹起懷舊電玩風，以80-90年代超夯的吃豆人、貪食蛇概念，呈現蛇年財富吃滿格意象；而結合東方年節喜氣裝飾「福樹迎春」、「華燈光影轉運站」、「四季如春蛇如意」等賀歲裝置，讓全家大小拍年節美照，感受傳統節慶氛圍。

華泰名品城表示，GLORIA OUTLETS華泰名品城共有三期，一期「福樹迎春」：車庫前盛開了四棵開運福樹，分別掛滿象徵愛情、財運、福祿與仕途順利的代表性吉祥物 — 桃花、紅包、葫蘆、算盤。左側「霓虹貪食蛇打卡牆」是MZ世代不能錯過的拍照熱點，象徵新年銅錢元寶吃滿格，財運大爆發！右側則有銀柳簇擁的許願涼亭，讓你能掛上紅色許願卡，實踐新年願望！

▲白天逛Outlet晚上逛燈會，華泰陪你玩轉過新年

▲一期左側「霓虹貪食蛇打卡牆」。（圖／華泰提供）

二期「華燈光影轉運站」：想要新春轉轉運，就來二期廣場走一趟。數百盞大小燈籠串聯成華燈光影區，抬頭一看，還有炮竹春聯、元寶、如意算盤定時轉動。超應景的場景，讓你走過就能立即沾滿新年好運！

三期「四季如春蛇如意」：三期倉庫外大紅燈籠高高掛，與象徵四季如春的巨型剪紙窗花、幾何貪食蛇彩繪窗格、好運到年節擺飾相互呼應，每一處都能拍出年味爆棚的走春美照。

▲白天逛Outlet晚上逛燈會，華泰陪你玩轉過新年

▲農曆初一到初三下午2至3點舉辦「祥獅躍樁大遊行」。（圖／華泰提供）

農曆新年想在台灣沾沾喜氣？就來GLORIA OUTLETS華泰名品城 體驗最精彩豐富的新春活動！初一到初三(1/29-1/31) 一連三天下午2至3點，喜氣醒獅團將在二期廣場帶來「祥獅躍樁大遊行」，搭配大旗與震撼鼓陣，伴您敲響開春好運。緊接著財神爺會驚喜現身，與雙獅一同繞行整個園區。精彩活動不僅於此，下午3點至4點，財神爺將在三期廣場帶來「蛇年好運轉轉樂」，不用消費就有機會轉到千元商品券、COACH獨家獻禮、開運發財金、好彩頭喜糖等應景獎品，歡迎大家快來排隊小試手氣。

▲白天逛Outlet晚上逛燈會，華泰陪你玩轉過新年

▲座落於桃園青埔的GLORIA OUTLETS華泰名品城，位在高鐵桃園青埔站後方，而2025台灣燈會地點則位於高鐵桃園青埔站前。（圖／華泰提供）

另外為響應「台灣燈會在桃園」，同時歡慶Xpark五週年，GLORIA OUTLETS 華泰名品城首度在春節檔期 (1/21-2/23) 與Xpark水族館攜手推出青埔散策套裝行程。水族館內廣受網友歡迎的「癒見水母」將全面進化，由日本頂尖光影創意公司“NAKED, INC.”合作策畫「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，預計將為「Xpark Blue」帶來嶄新的感官體驗，—圓窗與牆面結合一體，光之水母輕舞於四季夜空中。

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