燈會原鄉在北港！「粼光遶境」結合傳統、創新、永續　十大燈區規模更勝以往

▲2025北港燈會以「粼光繞境」為主題，將於1月24日至2月14日熱鬧登場，雲林縣長張麗善率領縣府同仁特地北上宣傳，邀請全國民眾造訪雲林，參與一年一度的文化盛事，感受燈會原鄉迷人風采！（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣燈會的起點源自於媽祖信仰的文化，來自於雲林四百年的歷史沿革，享譽國際的北港燈會，將於1月24日至2月14日盛大展開！今年以「粼光繞境」為主題，並緊扣全球永續議題，推出包括2大市集活動、10大燈區、30組創作團隊、36場表演活動、50場手作體驗、100人免費藝閣扮仙、252場主燈聲光秀、千人提燈踩街等豐富內容，帶來前所未有的視聽覺饗宴，絕對值得親臨現場。雲林縣政府13日在台北瓶蓋工廠舉辦記者會，縣長張麗善親自北上宣傳，力邀全國民眾參與這場光影交織的文化盛事，感受北港燈會的獨特魅力。

▲▼雲林縣政府13日於台北瓶蓋工廠舉辦宣傳記者會，由禾一文化傳承舞團精彩開場帶來媽祖街舞表演，呼應 2025北港燈會。（圖／記者周宸亘攝）

今年過年，攜家帶眷一起來雲林體驗最道地的年節氣氛，除了到北港朝天宮參拜祈福，探索地方風情及品嚐特色小吃外，更別忘了捕捉一年一度北港燈會的精彩！自1621年顏思齊開拓以來，媽祖信仰的流傳已成為先民精神寄託的象徵，見證北港歷經歲月的繁榮與發展，為呼應雲林乃至於台灣現今發展，皆與「海上來的光」宗教信仰文化緊密連結，2025北港燈會主題取名「粼光繞境」，寓意希望、光明和祝福，並從北港朝天宮媽祖服飾中的鮮紅色汲取靈感，作為主視覺顏色，以柔和曲線表現夜間海面粼光的輕柔波動，浪尖托起明月的畫面，賦予這道光芒溫柔且穩重的祝福，猶如媽祖給予的心靈共感、感動與指引前行的路徑。

▲▼2月3日下午5點30分，將在北港顏思齊紀念碑圓環舉辦「十大燈區」啟燈儀式。（示意圖／翻攝自影片）

此次燈會為期三週，活動期間，每天下午5點30分至晚上10點啟燈，其中1月24日巷弄燈區及義民廟燈區搶先亮相，與民眾一同歡度新春連假；2月3日下午5點30分，將在北港顏思齊紀念碑圓環舉辦「十大燈區」啟燈儀式，規模較往年更為盛大，也是交通部觀光署今年力推的全台觀光100大亮點之一。

值得一提的是，北港燈會不只是純粹的熱鬧活動，其中還傳達了雲林對城市永續發展理念及全球永續議題，以「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」為主軸，「傳承、創新、永續」為核心，由朝天宮及武德宮兩大宮廟、公所、社區團隊與學生，以及超過30組來自國內外藝術家與在地藝師，攜手操刀，將燈區藝術與在地特色相融合，讓遊客在欣賞美學的同時，也能深入了解北港的文化精髓。

▲張麗善提到2025北港燈會活動設計別出心裁，同時也有新突破展現。（圖／記者周宸亘攝）

張麗善表示，北港燈會是台灣燈會的發源地，自1965年起於朝天宮舉辦至今年正好是一甲子，近年來，為重振北港燈會聲勢，縣府在2019年重新定義「燈會原鄉在北港」後，不斷展現出文化厚度、信仰力量與小鎮魅力，屢獲國際獎項，自2020年起累計獲得國內外13項大獎的殊榮，成為全台含金量最高、最具看頭的燈會，每年新春期間成功吸引國內外大量遊客前來朝聖。

張麗善提到，今年擴大辦理十大燈區，具有十全十美之意，範圍涵蓋朝天宮、義民廟、武德宮、水道頭文化園區、北港文化中心等，除了朝天宮的主燈秀，亦包括斗六圓環的水舞光雕秀、太平老街的兩萬盞燈海、雲林溪的光環境佈置，以及虎尾糖廠、虎尾文化四館（雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool及涌翠閣）等，從山區、平原到海區，通通亮起來，處處閃耀迷人風采，屆時也將提供環鎮觀光巴士，方便遊客暢遊各個燈區，欣賞最別出心裁、兼具在地特色與國際視野的盛典。

十大燈區分別為：粼光遶境燈區－顏思齊紀念碑圓環、祈福天光燈區－北港朝天宮、笙憶遊閣燈區－義民廟、笙藝興華燈區－老街巷弄、永續虹光燈區－水道頭文化園區、光輝歲月燈區－北港登記所、戲遊藝事燈區－大復戲院，以及首次新增的三大燈區，祥蛇獻瑞燈區－北港鎮公所、金運無量燈區－北港武德宮、光耀未來燈區－北港文化中心。全程透過藝術手法呈現先民開拓歷史、宗教信仰文化、文資場域共存、在地傳統工藝及農業永續發展等內容。

其中就有許多作品運用蚵殼、竹編、花卉及稻草等環保素材，例如大埤鄉三結社區、台西藝術協會、古坑草嶺石壁社區及沁窟丫腳文創協會等，充分展現農業資源的循環利用及價值提升；以及在地職人厚工技藝製作的燈組及藝術創作，不僅展現在北港水道頭文化園區、北港登記所、巷弄老街及大復戲院等各處文資場域，也駐足於北港朝天宮、北港武德宮及北港義民廟等宗教聖地，今年更加入了佛光山雲林講堂，打造具環保意識且富有互動性的燈組。

▲▼燈會體現了「農業永續」、「文化永續」的理念。（示意圖／翻攝自影片）

此外，也有以雲林的山、海、平原為構思，融合水道頭的淨水概念，展現歷史、現代與未來永續的美學，以大量環保材料創作的燈區，描繪海線的《媽祖淨化大海的船－串吊蚵的光巢》，象徵沿海蚵業養殖的風景與文化融合；平原的《虹光》呈現雲林豐饒的農業歷史和未來的多彩願景；山巒的《編時之境》凝結時間與記憶的空間。還有《熠熠》結合雲林觀光生態四角意象，呈現文化與自然生態融合的駐留空間；《應天佑民．海上粼光》有九成材料來自海漂廢棄物，呈現藝術創作的永續思考以及萬物共生的守護信念。

▲▼「環境永續」以雲林的山、海、平原為構思展現美學。（示意圖／翻攝自影片）

張麗善強調，雲林縣積極從農業大縣轉型為智慧科技城市，去年更在全球450個城市評比中脫穎而出，名列前7名，為亞洲唯一獲獎城市，成績斐然。藉由燈會，希望讓遊客對於雲林的蛻變留下深刻印象之外，其中2月11日在虎尾高鐵站前啟燈的環保燈會，結合學校、社區及教育處，將透過導覽解說宣導環保意識，展現雲林在永續環保面向的努力。

▲陳璧君強調，雲林縣以城市永續發展為目標，透過這次燈會饗宴，證明雲林不但有能力做到，而且是持續進行中。（圖／記者周宸亘攝）

文化觀光處長陳璧君補充說明，縣府每年透過北港燈會活動推廣綠色旅遊、永續觀光及國際漫遊，今年十大燈區串連了雲林四百年歷史、媽祖信仰與在地古蹟等有形無形文化資產，除了傳遞深厚的文化底蘊，同時也扣合聯合國17項永續發展目標（SDGs），朝向文化永續、綠色旅遊和國際慢遊的方向邁進，體現SDGs11中的「永續城市與社區」和「全球文化與自然遺產保護」，以及SDGs12的「責任的消費與生產」，通過預防、減量、回收與再使用等方式大幅減少廢棄物產生，展現雲林在永續發展上的實際行動，不只是有能力做到，而且已是持續進行中。

2025北港燈會不只有令人驚豔的燈光藝術，期間也規劃了燈籠彩繪體驗、元宵晚會、情人節活動、造型小提燈索取與精采表演，邀請全國民眾一起感受「2025北港燈會」的魅力，追隨粼光遶境，還能中大獎！「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，從114年1月1日起，只要在雲林縣境內消費滿100元的單筆發票，即可登錄參加抽汽車；另有「海上來的光－雲林媽祖文化古物特展」至2月23日在高雄佛光山佛陀紀念館展出。

更多活動詳情請持續關注雲林縣政府文化觀光處官網/臉書、慢遊雲林官網/臉書及下載慢遊雲林APP，更多雲林最新最潮的食宿遊購行資訊讓你一機在手全部掌握！