台灣燈會在桃園　福容四家店聯合搶客入住享好康

▲福容台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會2/12-23日於桃園機場捷運的 A18 站與 A19 站周邊熱鬧展開。除了可看到結合傳統藝術與創新科技主題的「光聚千塘串桃園」300多件作品外，更可透過食宿樂遊，跟著福容一起串起活動亮點，讓世界看見台灣、看見桃園。來住福容賞燈趣，福容大飯店與福容徠旅四家，聯手合推燈會主題住房優惠，搭配豐富贈禮及活動，邀請國內外遊客一同賞燈。

福容桃園飯店16日表示，福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口、福容徠旅中壢四館，於館內精心打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即可獲得「台灣燈會DIY章印環保袋」，旅客可發揮創意使用各店專屬特色印章蓋印，打造獨一無二的帆布袋。

此外，凡福容會員單筆消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會贏得豐富大獎，包括福容桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券（價值36,080元）、福容桃園店-福容套房住宿券（價值31,680元）、福容徠旅中壢店/林口店享旅套房住宿券、福容桃園-一鴨五吃兌換券、福容桃園機捷A8店-自助餐餐券等多項好禮。

▲福容桃園-一鴨五吃。（圖／福容桃園提供）

即日起，入住福容台灣燈會住房專案，即可獲得兩只「蹓蹓蛇」小提燈。今年小提燈以靈活多變的設計為亮點，7段蛇身可自由組裝成0至9的數字，更巧妙融入諧音「溜溜」，傳遞鼓勵大家走出戶外，探索世界之美的寓意。同時，小提燈採用創新的永續設計，半數皆使用外接行動電源發光，透過TYPE-Ｃ連接取代傳統電池，響應環保。此外，每房還附贈「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，由台灣燈會限量托特袋為外袋，內含桃園市內各觀光工廠相關產品，如紅茶包、雪花餅、面膜、大福等，共有10個品項，內容超豐富。