「微笑冠軍號」彩繪列車上路！滿滿棒球元素　今起行駛基隆=嘉義

▲Team Taiwan「微笑冠軍號」主題彩繪列車正式啟航。（圖／觀光署提供、陳曉蓮攝影）

記者李姿慧／台北報導

2025台灣燈會將於桃園登場，為宣傳燈會並鼓勵旅客搭乘大眾交通，交通部觀光署延續棒球12強冠軍熱潮，攜手台鐵公司打造彩繪列車「微笑冠軍號-Have a Trip with Champion」，今天(15日)起航並將行駛到6月30日，主要行駛基隆到嘉義。

觀光署長周永暉與台鐵公司董事長杜微今共同宣布微笑冠軍號正式啟航，記者會也邀請12強台灣選手，包括中華職棒樂天桃猿隊的陳冠宇、黃子鵬、林立，及統一獅隊投手郭俊麟等出席記者會，四人繪製表情出現在微笑冠軍號上，除邀請國人搭乘台鐵微笑冠軍號，也邀國人2月21至25日前往台北大巨蛋為參加經典賽資格賽的中華隊加油。

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▲12強台灣選手搭上充滿棒球元素內裝的「微笑冠軍號」。（圖／觀光署提供）



觀光署長周永暉表示，感謝台鐵與觀光署合作共同推出「微笑冠軍號」彩繪列車來響應2025台灣燈會，12強冠軍的熱情還在台灣民眾的心中，為呼應台灣國球-棒球，今年燈會也特別以棒球場的概念進行規劃，2月12至23日歡迎來燈區欣賞許多與棒球相關的燈組。

周永暉指出，今年嘗試運用先進AI科技，讓「微笑冠軍號」彩繪列車與燈會現場、主燈左側的「時空之塔」燈組連動，民眾搭上列車那一刻就參與台灣燈會。只要乘坐台鐵彩繪列車，拿起手機掃瞄車廂上的QR Code，即可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣。抵達燈會現場後，還可投放到在燈會現場5公尺高的「時空之塔」燈組大螢幕上，彷彿遇上「平行時空的自己」，還可抽棒球抱枕等好禮。

▲Team Taiwan「微笑冠軍號」彩繪列車啟航。（圖／觀光署提供、陳曉蓮攝影）

設計師李明道則介紹「微笑冠軍號-Have a Trip with Champion」設計理念，包括來自12強賽台灣獲得冠軍的熱情情緒，車廂內外設計了滿滿的棒球及不同的表情，象徵國人對首次獲得國際一級成棒賽事冠軍的喜悅之情。

微笑冠軍號的車廂外是四位選手繪製的笑臉，車內則是以觀光署13個管理處代表性動物貼紙妝點，掃描QR CODE還可以獲得相關生態遊程資訊。

觀光署表示，2025台灣燈會將於下個月正式點燈，南部上來的旅客可搭台鐵到中壢車站，先欣賞桃園市政府特別規劃—「光之長廊」賞燈動線，步行到機場捷運A22老街溪站，轉乘機捷前往A18、A19的兩大主題燈區參觀。