「台灣燈會在桃園」估吸千萬人潮！高鐵加開95班次　明開放購票

▲高鐵將在燈會期間加開95班加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

睽違9年，台灣燈會今年移師桃園，主燈「無限樂園島」設置於高鐵桃園站前廣場，預估將吸引上千萬旅次，台灣高鐵公司宣布，2月12日至2月23日燈會期間，將加開95班次列車，1月15日凌晨零時起陸續依照一般預售期程開放購票，並將啟動旅客進出站動線管制。

「2025台灣燈會」時隔9年後重返桃園舉辦，燈會作品遍及桃園高鐵站周邊場域，預料將帶動搭高鐵賞燈人潮。台灣高鐵除將加開95班加班車外，為有效疏運人潮，高鐵桃園站燈會期間將於平日周一至周四晚間19時及假日周五至周日傍晚17時開始，啟動旅客進出車站動線管制作業，並自1月20日起，將分階段調整車站周邊轉乘動線及停車位置。

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因應賞燈人潮，高鐵也規劃增開多班行駛於南港-台中區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數，各車站也將增派人力協助引導。



台灣高鐵提醒，搭乘對號座旅客，可提前訂位和取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，也可持悠遊、一卡通聯名信用卡直接感應進站搭乘自由座。

為歡迎賞燈旅客，高鐵也以「Be There Taoyuan」為主題，在桃園站2號出口處，打造一座高達6公尺光影藝術裝置。「高鐵假期」也同步推出多條超值賞燈旅遊行程，另「高鐵飯店聯票」提供旅客入住桃園地區飯店，加購高鐵車票享最低78折起優惠，「高鐵國旅聯票」則提供旅客購買門票、體驗、交通、遊程選擇，加購高鐵車票85折。