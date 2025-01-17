全國首創！嘉義縣攜手南方治理平台　跨縣市資安稽核　

▲▼全國首創！嘉義縣政府攜手南方治理平台各縣市，辦理資通安全聯合稽核 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府於114年1月17日主辦南方治理平台資通安全聯合稽核，偕同嘉義市政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府與澎湖縣政府共同參與，為全國首創多個縣市政府合辦資通安全聯合稽核之實踐案例，具有重要里程碑意義。跨縣市合作不僅可以有效節省、分享政府資源，還能藉由產、官、學界共同參與及經驗交流，避免單一機關進行稽核的盲點侷限，以更全面方式面對日益複雜的資通安全威脅。

本次稽核選定高雄市的哈瑪星科技股份有限公司作為受稽單位，該公司作為多縣市政府網站系統之維運服務廠商，專注於網站系統建置，並具備資通安全、雲端平台等專業技術能力。各縣市政府針對哈瑪星科技的資安管理體系進行聯合稽核，此次活動提供了寶貴的實務經驗交流契機，進一步提升地方政府的資安治理能力。

嘉義縣政府綜合規劃處處長陳皇成指出，資通安全是智慧治理的基石，尤其在數位轉型日益加速的背景下，地方政府面臨越來越嚴峻的網路安全挑戰，本次聯合稽核不僅是跨縣市協作的實務示範，也是交流專業的機會。陳皇成處長強調，本次活動充分體現了南方治理平台的合作精神，聯合稽核模式能有效擴大協作範圍，並將稽核成果轉化為各縣市的資安強化措施，為地方數位環境的安全性與公信力奠定堅實基礎。

本次稽核各縣市政府針對資料保護、網路入侵防禦、應用系統安全、員工資安知識培訓等多個面向對哈瑪星科技進行稽核，除依據行政院受託者資通安全聯合查核指引為原則外，各縣市政府也針對各自契約項目進行查核。參訪成員也藉此機會與哈瑪星科技進行業務技術交流，包括其在攻擊威脅防禦、資料規劃、雲端建置上的成果，為未來地方政府強化資通安全策略提供參考方向。

本次南方七縣市首創政府機關資通安全聯合稽核，展現了各縣市政府攜手合作的力量，也樹立了跨域治理與資安強化的新典範。未來，嘉義縣政府將持續推動資通安全管理強化，並深化南方治理平台的合作，為地方數位治理創造更高價值。