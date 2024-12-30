嘉義清晨5.1地震　專家：不能排除「梅山斷層」百年大震周期到

▲今（30）日凌晨3時51分左右嘉義發生芮氏規模5.1地震。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天凌晨3時51分嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署研判，該起地震是地殼破碎帶釋放能量所引起，與早年引發大地震的梅山、中埔斷層系統無關。不過，中央大學應用地質系退休教授李錫堤指出，震央雖距離梅山斷層5公里遠，但仍在梅山斷層東邊延伸線上，不能排除完全無關，尤其梅山斷層百年大震周期已屆，不可不慎，氣象署應展開每日監控。

根據氣象署地震報告顯示，今晨3時51分左右，嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，震央在嘉義縣政府東北東方41.8公里處，深度12.3公里，屬極淺層地震。地震測報中心表示，該地震主要是大尖山斷層附近的破碎帶錯動引起的，與早年引發大地震的梅山、中埔斷層系統無關，兩者在空間距離有點偏差，相關性沒這麼高。

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地震專家郭鎧紋日前指出，今年嘉南地區已發生超過117次地震，但在2023年僅發生28次地震，今年地震活動為去年4倍。中正大學地科系副教授石瑞銓也示警，嘉南地區地震活動異常，恐是大地震前兆。

李錫堤今受訪指出，雖然今天凌晨的這起嘉義地震，氣象署初步排除與梅山斷層有關，但地震位置仍在梅山斷層東邊延伸線上，距離5公里的位置，有可能是地下延伸的部分，不能完全排除跟梅山斷層無關，尤其已屆梅山斷層百年大地震周期，近2次分別在1792年和1906年，兩次周期是114年，現在距離1906年已經118年，加上近兩年嘉義地區微震、有感地震頻繁，一旦與嘉義盲斷層連動，可能就發生規模7以上的強震。

梅山斷層總長度約13公里，根據氣象署資料，1906年曾引發大地震，當年規模7.1強震，造成1258人死亡，2385人受傷，超過2萬棟房屋倒塌損毀。李錫堤說，從歷史照片來看，1906年的梅山大地震，梅山鄉幾乎夷為平地，「沒有一根柱子是站著的。」

李錫堤表示，根據國外學者研究，斷層發生地震有周期現象，在斷層大動後，接著會有一大段連微震都沒有的平靜期（Q1），待能量再累積到一定程度後才會有微震出現，到一定年限後會再大動。

李錫堤進一步說明，國外學者Scholz 歸納出約在周期的3分之2後，才會有較明顯的微震出現，約在周期的6分之5後會再出現一小段平靜期（Q2），最後在臨震前還會有一極短暫的平靜期（Q3），接著就會發生大地震。

李錫堤說，目前梅山斷層可能處於Q2與Q3之間，這段期間若在密集地震後，突然恢復平靜，就是進入（Q3）的平靜期，隨時可能發生百年大震，若梅山斷層與嘉義跟台南的盲斷層一起連動，恐怕會發生規模7.6以上強震。

面對近期嘉義區地震頻繁，李錫堤建議氣象署，即日起派專人每日監控台灣測震網在梅山斷層、嘉義盲斷層及台南盲斷層微震與有感地震發生情形，觀察是否進入Q3的平靜期，為下一次梅山斷層大地震提前做好準備。