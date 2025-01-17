嘉義縣取締超速1.7萬件！進帳2千1百萬　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

▲ 嘉義縣警察局公布113年超速取締 ，鹿草鄉縣道163線21.65K處舉發3,108件最多。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣現有測速照相桿27處，113年共舉發超速違規1萬7,693件，以每件基本罰1200元計算，至少進帳2131萬元，其中件數王以鹿草鄉縣道163線21.65K處舉發3,108件居冠，次之是東石鄉台82線4.65K處2,436件、新港鄉縣道159線水月橋2,169件則是第三。

▲ 嘉義縣高鐵站附近也有科技執法取締違規停車 。（圖／嘉義縣警局提供）

交通警察隊分析，易超速違規之地點多為道路筆直之路段，駕駛人行駛過程中常因忽略道路速限，致超速而被拍照取締。超速行駛為發生交通事故主要肇因之一，過快的車速會縮短駕駛人的反應時間及應變距離，因此嘉義縣警察局提醒所有用路人均應依規定速限行駛，以保障自己及其他用路人的安全。

另嘉義縣目前設有12處路口多功能科技執法設備，113年共舉發違規7,698件，其中以朴子市台19線與光復新路口舉發1,701件最多，民雄鄉縣道159線與嘉64線路口舉發1,298件次之，中埔鄉忠義路與大義路口舉發1,170件再次之。上揭科技執法所偵測舉發違規項目，以闖紅燈(含紅燈右轉)3,646件最多，不遵守標誌標線號誌指示行駛2,501件次之，超速20至40公里572件再次之。

高鐵嘉義站周邊保鐵五路設有違規停車科技執法設備，針對雙向紅、黃線違規停車，運用智慧執法鏡頭自動偵測擷取照片及連續錄影畫面，113年取締8,428件，警察局再次提醒，前往載客車輛得於劃設黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，且需保持立即行駛之狀態為原則。候客時間較長之車輛，得駛入高鐵站旁附設之停車場等待，俟乘客出站後再駛往保鐵五路載客，各該停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多加利用避免受罰。