嘉義縣烏金前進草悟道　烏魚子經濟賣翻市集

▲嘉義縣黃金烏魚子前進台中草悟道市集 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與嘉義縣養殖協會攜手合作舉辦烏魚子展售活動，28日、29日在台中市草悟道市集登場，吸引大批民眾購買一口烏魚子及烏金禮盒，買氣強強滾。

▲嘉義縣府農業處長許彰敏推廣黃金烏魚子 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府農業處長許彰敏及漁業署陳文深組長也到場與漁民及民眾互動，並熱情推廣嘉義優質烏魚子產品。

現場安排烏魚料理品嚐、烏魚食魚教育闖關、年年有漁拓印體驗、披薩DIY體驗、氣球互動表演、購物滿額得好禮及樂團表演。

農業處表示，烏魚子是年節送禮或家庭品嚐的最夯年貨，嘉義縣烏魚養殖面積達200公頃，每年放養魚隻數逾70萬尾，產值達2億元以上。

嘉義縣海風強勁、日照充足，是製作烏魚子的絕佳條件，在地生產的烏魚子色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q，是消費者選購的首選。

市集邀請知名廚師吳文智進行烏魚子貢丸奶白湯料理秀，現場也有烏魚試吃活動，提供民眾品嚐烏魚子冷卷、塔香烏魚腱燴杏鮑菇、普羅旺斯酥炸烏魚，吸引許多民眾上前品嚐。

許彰敏說，政府積極輔導漁民養殖烏魚，在飼養條件與製程不斷改良提升下，品質穩定且美味。因年節將至，歡迎民眾購買嘉義縣生產的烏魚子，製程衛生、安全，值得信賴。