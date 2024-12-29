團體戶導入智慧漁業技術　嘉縣成立第五處智慧漁業標竿示範場域

▲嘉義縣成立第五處智慧漁業標竿示範場域 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府持續推動科技養殖，今年度輔導「東石鄉水產養殖第六產銷班」建置智慧管理系統，成立縣內第五處智慧漁業標竿示範場域，並且是第一個以團體戶導入智慧漁業技術的模式，可作為產銷班仿效標竿。

農業處今27日舉辦成果發表觀摩會，農業處長許彰敏、嘉義大學生科院長賴弘智、東石鄉長林俊雄、縣議員姜梅紅及水試所林峰佑研究員等人出席，以及30多名漁民、嘉大師生前來觀摩。

東石鄉水產養殖第六產銷班成員包括班長黃仁昌及班員9人，主要養殖物種為文蛤，養殖規模約35公頃，近年極端氣候及養殖管理挑戰，文蛤養殖經常面臨效益波動困境。

在縣府及嘉義大學專家團隊協助下，產銷班導入智慧設備及資訊科技，建置文蛤養殖智慧管理系統，將科技導入養飼、資材及銷售管理，提升管理及育成效率，共同分攤成本及分享利潤，達到省工、省時、省成本、提高育成率、管理精準化及生產標準化等效益。

示範場域導入水質監測、微氣象站、智能電箱、監視攝影系統、微藻顯微觀察等設備，以及水質自主監測、益生菌及光合菌等資材，並建置產銷班戰情系統，紀錄養殖環境數據及專家諮詢回饋，幫助養殖戶管理決策，也促進成員經驗分享成長，生產與銷售資訊可透過戰情系統即時更新，進一步強化「共同生產、共同銷售」的團隊合作模式。

許彰敏說，嘉義縣沿海養殖漁業發達，因應極端氣候、勞動力短缺及高齡化、育養殖技術傳承困難等問題，為使傳統水產養殖產業創新轉型，縣長翁章梁從108年起推動智慧養殖設備補助，並導入專家輔導，6年來已有176位漁民導入智慧設備。

賴弘智院長肯定縣府積極推動科技漁業，不僅投入硬體補助，還導入應用技術及生產決策輔導。為避免漁民導入過程單打獨鬥或走冤枉路，更有專家帶路機制，嘉大參與合作組成專家團隊，至漁場檢診深化輔導陪伴，專家帶路穩健落地。

嘉義縣府過去設立四處示範場域包括「台灣寶蝦養殖場」、「蝦愛鮮養殖場」、「昕鮮漁場」及「祖孫蝦養殖場」，今年度成立第五處「東石鄉水產養殖第六產銷班」，讓嘉義縣的科技漁業茁壯成長，也展現打造智慧漁業的成果及決心。