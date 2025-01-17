　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

▲嘉義縣死亡車禍，外送員遭酒駕撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲53歲外送員颱風夜在外跑單，不幸遭酒駕撞死。（圖／資料照，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

一名53歲蘇姓外送員獨力扶養老母，為了多賺點錢，在颱風夜照常接單，騎車行經台1線嘉義縣水上鄉路段時，遭28歲曾姓男子撞死，而曾男酒測值達到每公升0.43毫克，已嚴重超標，遭到起訴。嘉義地院國民法官審理後，考量曾男賠償250萬元和解，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處3年有期徒刑。

回顧此案，2023年7月27日晚間10時許至翌日凌晨3時許，當時正是杜蘇芮颱風過境台灣期間，曾男與友人在嘉義市KTV唱歌飲酒，照常開車回家，蘇男則是為了賺錢，在凌晨依舊忙著接送單。

3時26分，曾男駕車沿嘉義縣水上鄉台1線由北往南行駛，行經272.1公里處時，不慎撞上同向前方的蘇男，轎車擋風玻璃整片碎成蜘蛛網狀，蘇男更當場噴飛重摔，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍於凌晨4時47分宣告不治。

警方到場，對曾男進行吹氣酒測後，測得酒精濃度達每公升0.43毫克，檢方調查後依法起訴曾男，全案由國民法官審理。

▲嘉義縣死亡車禍，外送員遭酒駕撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

判決指出，曾男第一時間坦承酒駕肇事，審理期間也坦承犯行，符合自首規定。然在車禍發生前，曾男已有高速行駛於道路上之情形，且事故當下違反閃光黃燈，車輛應減速接近之規定，鑑定結果亦認定曾男應負全責，難認有「情堪憫恕」情節。

法官審酌，蘇男身為家中經濟支柱，獨力扶養年邁老母，卻因曾男酒駕上路、高速直行追撞造成蘇男身亡，家屬慟失至親、家庭破碎，惟事故當日為颱風天（中度颱風杜蘇芮），視線不若一般晴天為佳。從而，國民法官法庭認為本案責任刑上限即應歸屬於適用自首規定減刑之處斷刑（即有期徒刑1年6月至9年11月）之內，中度稍輕之有期徒刑4年。

另外，曾男於準備程序中與蘇男家屬調解成立，以250萬元（不含強制險200萬元）達成和解，參酌曾男有正當工作、穩定收入等等，犯後表示反省認錯之悔改態度及具有更生回歸社會之可能，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處3年有期徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

高雄港錨泊管理制度調整　避免船舶滯留

全聯「魷魚遊戲體驗館」大排長龍！官方曝第2波拍照場加碼開放

獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

更多熱門

相關新聞

嘉義縣取締超速1.7萬件　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

嘉義縣取締超速1.7萬件　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

嘉義縣現有測速照相桿27處，113年共舉發超速違規1萬7,693件，以每件基本罰1200元計算，至少進帳2131萬元，其中件數王以鹿草鄉縣道163線21.65K處舉發3,108件居冠，次之是東石鄉台82線4.65K處2,436件、新港鄉縣道159線水月橋2,169件則是第三。

即／台南騎士沿路蛇行拒檢　闖紅燈遭直行車撞飛亡

即／台南騎士沿路蛇行拒檢　闖紅燈遭直行車撞飛亡

酒駕男撞機車釀2傷　他棄車落跑遭警民壓制

酒駕男撞機車釀2傷　他棄車落跑遭警民壓制

拒酒測遭罰9萬元　屏東男7年分期付款終全數繳清

拒酒測遭罰9萬元　屏東男7年分期付款終全數繳清

苗栗男酒駕衝路邊！電線桿正面狠砸車全毀

苗栗男酒駕衝路邊！電線桿正面狠砸車全毀

關鍵字：

嘉義縣酒駕死亡外送員

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面