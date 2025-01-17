穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推　內行驚：別再宣傳了

▲發熱衣是冬日必備保暖衣物。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷氣團發威的時候，發熱衣、羽絨外套超夯。有網友近日大推某服飾品牌的發熱衣超暖，「穿了之後是會流汗的那種。」而且價格還很親民，一件390塊，「但跑了2間，好像都快斷貨了，希望調得到貨！」就有過來人秒認證，「真的頂><」、「終於有人說出來了，思夢樂的男、女發熱衣都超優」，話題引發熱論。

有網友在Threads表示，他覺得跟日系平價服飾UNIQLO的極暖發熱衣比起來，「思夢樂」的發熱衣更猛，「穿了之後是會流汗的那種，暖到不行。UQ的穿了我還是會覺得冷。」至於價格，思夢樂一件390元，UNIQLO的極暖發熱衣是790塊左右。他也在留言處透露，跑了2間思夢樂，發熱衣好像都快斷貨了，「希望調得到貨！」

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看到貼文後，就有同好秒懂，「思夢樂真的頂><，這一波寒流來之前，跑去買了五件發熱衣跟發熱褲，有夠便宜。溫暖到流汗」、「思夢樂就是日本人開的呀～有些東西真的很優。媽媽在那上班，我們常常買」、「真的超推，去年底穿一件發熱衣+毛衣+外套，在金澤走跳超溫暖。發熱褲也推推」、「我在n年前就發現思夢樂的發熱衣便宜又猛！」「拜託大家不要再宣傳了，思夢樂是一個恐怖的地方，太好買，我怕太多人知道以後我都買不到。」

許多網友則推起各家發熱衣，「老實說日本donki發熱衣更屌，換算台幣只要160，但台灣沒賣」、「我今年買NET的發熱衣一件$550，都是極暖（最保暖那款），NET直接大贏特贏」、「GU heat extra也暖！（個人覺得比uq extra暖）而且有大寬領很好搭衣服～才$290」、「全家的穿上去連手都會暖」、「我寶雅買到超暖的才129」、「推推好市多賣的也很好穿，兩件五百多！而且都是刷毛的那種」、「但我喜歡UQ尺寸很包容哈哈哈！」

事實上，有時發熱衣會有「越穿越不暖」的問題，UNIQLO日前在官方IG指出，發熱衣不能「穿一輩子」，因為經過長期的洗滌，保暖度會日漸降低，建議每3年就要汰換，才能隨時感受更好的保暖度。