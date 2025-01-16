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輻射冷卻「還有一波低溫」　周末冷空氣空檔

記者李姿慧／台北報導

低溫還沒結束，中央氣象署預報員葉致均表示，這兩天受大陸冷氣團影響，天氣偏冷，再加上水氣逐步減少，夜晚到清晨局部地區要留意輻射冷卻造成低溫，周末為冷氣減弱空檔，不過從下周一開始，預計台灣附近會以東北風環境為主，北台灣天氣又會稍微轉涼。

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團明後天持續影響，輻射冷卻加持，還有一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

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大陸冷高壓乾冷空氣已經開始影響台灣，葉致均指出，僅迎風面的基隆北海岸、東半部雲量偏多，西半部及外島的澎湖、金門、馬祖都是晴到多雲，因水氣較減少，低溫明顯些。

未來一周天氣變化，葉致均說明，台灣附近風場以東北風環境為主，一直到明天仍類似，明天晚間高壓出海，不過明天還是會有冷氣團影響，天氣上偏冷，周六高壓開始逐步出海，風場偏東風，周六到周日台灣附近都是偏東風環境，溫度較回升，不過周日晚上北方冷高壓開始逐步南下，下周一開始台灣附近會是東北風環境，冷空氣強度不是太強，頂多北台灣天氣稍微轉涼，其他地方晚間可能偏涼。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來這一周天氣水氣逐步減少，只有在北海岸、東半部以及大台北山區可能會降雨，其他西半部及外島恢復多雲到晴天氣，明天跟後天整體水氣上會有更為減少趨勢。周日水氣稍微增加，東半部降雨情況變明顯，其他中部以北的山區也可能會有零星飄雨，北部雲量增多。下周後因為水氣不多，僅迎風面的東半部可能還是會有局部短暫降雨，其他西半部以及外島多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於溫度趨勢，葉致均表示，今明兩天冷空氣影響，北台灣高溫15到17度，其他地方雲量減少，高溫可回升到20到22度，高屏近內陸地區可能會有23、24度，中南部日夜溫差大。周六後冷空氣稍微減弱，溫度逐步回升，下周後東北季風稍微增強，頂多北台灣高溫略微下降。後期中部以北跟宜蘭低溫上大概是都在13到15度，花東16、17度，下周後期天氣感受沒有太涼。

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