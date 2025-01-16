很早就穿羽絨外套！他驚「冬天冷好久」　網吵翻：今年才正常

▲原PO直呼今年冬天冷了好久。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

到下周四（23日）前都是乾冷好天氣，周五後就會轉為濕冷！一名網友直呼，他很早就把羽絨外套挖出來穿，而且穿了好多天了，因此好奇今年冬天「是不是冷滿久的啊？」文章引發網友討論，「我希望可以維持365天」、「現在就普通的一般冷，又不是之前那種霸王級寒流好幾天」。

一名網友在PTT表示，記得前幾年的台北，冷到穿羽絨衣的天數不多，然而今年的冬天讓他特別有感，不僅羽絨外套早早就拿出來禦寒，而且還穿了好多天，因此讓原PO好奇拋問，「今年是不是冷滿久的啊？」

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文章曝光後，不少網友直呼，「應該蠻多人受不了」、「這溫度非常可以，希望整年都這樣」、「我希望可以維持365天」、「比前幾年像冬天」、「這波冷氣團很威而鋼，挺很久」。

有網友回憶以前冬天真的超級冷，「這在以前才是正常的溫度，現在南部，我穿的長袖都是十幾年前沒丟的衣服了，以前真的是冷到根本不想洗澡，當時都還是瓦斯熱水器，水還沒熱之前，根本不想下水」、「以前冷到還要拿吹風機先把棉被吹熱才能睡」。

但不少人認為，今年冬天還沒被冷到，「今年算熱吧！還沒穿到高領和羽絨」、「我的厚外套都還沒拿出來穿耶」、「前幾年是有一年偏熱，穿短袖過年」、「今年才正常，而且也沒多冷」、「每年不都冷到過完年就沒了」、「目前還沒出現寒流等級的『爆幹冷』」、「現在就普通的一般冷，又不是之前那種霸王級寒流好幾天」。

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