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阿北超商結帳！脫口「要ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」答案笑翻：太愛縮寫

▲▼便利商店,結帳,排隊,購物。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人喜歡簡稱，最熟知的莫過於台北車站叫成「北車」，有網友表示，以為「北車」、「安森（大安森林公園）」已經是縮寫極限，最近偶然在超商聽到一位阿伯對店員說要「ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」，全稱讓他笑了，「店員一開始似乎沒聽懂，後來阿伯就說『要累積點數啦！』原來是『累點』」，話題引發討論。

有網友在Threads表示，「『北車』、『安森』我以為已經是縮寫極限了，沒想到今早在小七見識到更猛的…『ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ』。」提到當時有位阿伯在結帳時，一直跟店員說要「ㄌㄟˇㄉㄧㄢˇ」，見店員沒聽懂，阿伯才說「要累積點數啦！」讓他恍然，原來是「累點」。

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貼文引發熱論，「還有：永豆、板耶，板耶（新北板橋耶誕城）真的有點過分了」、「還有國館呢（國父紀念館）」、「有朋友國高中唸大安區、信義區一帶的學校，他們不只會講安森，還會講「安高」（大安高工），我心想真的可以這樣用嗎？但他們習以為常XD」、「隱眼（隱形眼鏡）一開始我也以為是什麼疾病」、「生日快樂=生快，生日的人聽到應該會不開心。」

還有人笑呼，「現在不是都講會員載具？看會不會再縮短變『會載』」、「請正名『大森公』，沒有什麼安森（X）」、「會員累點很常在便利商店的廣播聽到欸」、「集點不是比較直觀嗎？累點是要多累？」

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