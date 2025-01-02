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李東憲自稱「在拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

▲▼台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

▲李東憲奪牌後高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／台北報導

曾在獎台上高舉五星旗的跆拳道教練李東憲日前自稱已在拿中國大陸身分證，被網紅於影片中曝光。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，移民署已經去函李東憲，要他陳述意見，若沒有陳述，主管機關會撤銷他在台灣的戶籍。

李東憲2023年參加南韓「亞太壯年運動會」，於跆拳道項目中奪得銅牌，在頒獎台上高舉五星旗，還在受訪時表示，「作為中國人，非常驕傲自豪！」

李東憲日前與網紅通電話時，稱自己「已經在拿（中國大陸）身分證」，對話內容全被公布在網路影片中，引起政府單位的注意，對他展開調查。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會副主委、發言人梁文傑2日證實，移民署已經去函李東憲，要他陳述意見，他若沒有陳述，主管機關會撤銷他在台灣的戶籍。

梁文傑解釋，根據兩岸條例，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照等，否則台灣的戶籍與身分證將被註銷，「撤銷戶籍就是收回身分證、護照等等，也不能使用健保。」

梁文傑也透露，從民國102年至113年，已有679人被註銷台灣戶籍、身分證。

據了解，李東憲2023年高舉五星旗時，就已經引起政府機關注意，被調查是否參加中共黨政軍，以及有無在台發展相關組織；不過，由於事證不多，調查並沒有太大的進展，直到此次他自稱「在拿身分證」，才有了新進展，令調查能進入到下一階段。

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