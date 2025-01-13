10秒賣1件！失聯女移工網路開賣二手衣賺翻　直播遭突襲查緝團滅

▲失聯移工網路開賣二手衣賣翻，直播遭移民署突襲全嚇傻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，31歲失聯移工妮女招攬並籌組非法仲介集團，由妮女向回收衣業者批貨，再交由集團成員直播販售。查緝人員後續突襲仁武區一處鐵皮屋，一舉查獲5名正在直播賣衣的印尼籍失聯移工，全案依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰。

印尼移工搭上直播熱潮，自組集團開賣二手衣，高雄市專勤隊掌握集團成員的賣衣直播時段，派員前往仁武區一處鐵皮屋，將正在直播奮力推銷的5名印尼籍失聯移工一舉查獲，移工們看到直播間遭圍堵全嚇傻，只能趕緊將手機畫面關掉，束手就擒。

▲▼賣衣直播區外竟堆放大量二手回收衣物，髒亂的環境與直播間的光鮮亮麗形成強烈對比。（圖／記者賴文萱翻攝）

專勤隊員觀察現場環境，在賣衣直播區外竟堆放大量二手回收衣物，髒亂的環境與直播間的光鮮亮麗形成強烈對比，數量之多更讓查緝人員幾乎寸步難行。

集團首領妮女遭查獲後，表示自己平時愛好梳妝打扮，了解同鄉間二手商機，故向回收衣業者批貨販售，並在仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平台直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過新臺幣150元，在同鄉移工間相當熱銷。

妮女因忙不過來還媒介其他失聯移工一起來當直播主及理貨小幫手，集團內成員直播平台追蹤人數竟多達2萬多人，每次直播皆有上百人觀看。

▲▼妮女等人每天採一條龍式作業，不但要挑選的漂亮衣著穿搭在直播中吸睛，還要理貨郵寄，且衣服販售價格亦相當便宜。（圖／記者賴文萱翻攝）

專勤隊員調查發現，妮女等人每天採一條龍式作業，不但要挑選的漂亮衣著穿搭在直播中吸睛，還要理貨郵寄，且衣服販售價格亦相當便宜，令在台的印尼籍移工爭相搶貨喊「加1」，平均每10秒就可賣出1件衣服。全案依違反就業服務法，將此非法仲介集團移請地方勞政主管機關裁罰，後續亦將追查非法雇主及容留責任，釐清有無涉及其他不法情事。

▲查緝人員後續突襲仁武區一處鐵皮屋，一舉查獲5名正在直播賣衣的印尼籍失聯移工。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，未來將持續掃蕩查處不法外來人口，深入追查幕後非法雇主及非法仲介，並重點打擊非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心。

趙志成也呼籲民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最重可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新台幣50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金。