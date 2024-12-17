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移民署「自動查驗通關」擴大對象　明年元旦起出入通關更便利

▲移民署為提供國人更優質入出境服務，在桃園機場設置旅客體驗新世代e-Gate通關。（圖／移民署提供）

▲移民署為提供國人更優質入出境服務，在桃園機場設置旅客體驗新世代e-Gate通關。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署因應入出國及移民法新制，將自明年元旦1月1日起，無戶籍國民將比照國人，凡年滿10歲、身高120公分以上，持有我國有效晶片護照，即可申請使用e-Gate。移民署指出，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一功能，可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊與通關，歡迎符合使用條件的國人體驗新穎科技所帶來的快速通關服務。

移民署表示，針對國人護照使用年齡下調至10歲、身高調降至120公分之台灣地區無戶籍國民，持有我國有效晶片護照亦可申請使用自動查驗通關系統e-Gate，現行我國國民申請使用e-Gate需年滿12歲且身高140公分以上，為擴大使用對象，讓更多國人享受其便利性，將調降申請使用e-Gate的年齡至10歲，身高則自現行140公分下修為120公分。

▲移民署在桃園機場設置新世代e-Gate通關設施。（圖／移民署提供）

▲移民署在桃園機場設置新世代e-Gate通關設施。（圖／移民署提供）

移民署也提及，為提供旅客更好的出入境服務，移民署除積極推動新世代e-Gate建置工程，桃園國際機場已於今年底完成49座，另規劃明年在高雄、松山、台中等國際機場，及興建中的金門水頭港旅客服務中心再建置27座，屆時舊型e-Gate將全數汰除。

移民署署長鐘景琨強調，為因應旅客量快速成長，讓民眾感受快速有感通關效率，未來國人出國旅遊，只要年滿10歲，身高120公分以上，持有晶片護照者即可使用新世代e-Gate，最快10秒可完成便捷快速通關，歡迎出入國民眾多加利用。

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