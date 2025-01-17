春節每天15萬旅客　機捷增開早班直達車...35mins到桃機

▲針對春節連續假期出國潮，桃園捷運公司因應每天高達15萬出入境旅客，將自1月24日起試辦早班直達車共計10天。（圖／桃捷提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場公司預估今年春節期間每日入出境旅客接近15萬人次，行政院長卓榮泰日前視察桃機時提出研議機場捷運提早營運可行性，桃捷公司今（17）日宣布，規劃將自1月24日到2月2日，包括春節假期前1天共計10天專案試辦提早於清晨5時與5時30分，增開從A1台北車站到桃園機場直達車，預估35分鐘可抵達桃機，以服務春節搭早班機出國旅客。

根據去年機場捷運春節疏運資料統計，假期前1日會湧現出國旅遊人潮，為鼓勵旅客盡量搭乘大眾運輸工具到桃園機場，桃捷公司提早於清晨5:00及5:30，從A1台北車站加開直達車共計2列加班車，預估可服務約600名以上出國旅客。這次專案加班車從A1出發，中間不停站，直接開往機場第一航廈與第二航廈，運行時間約為35分鐘。

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▲針對春節連續假期出國潮，桃園捷運公司將自1月24日起試辦早班直達車。（圖／桃捷提供）

此外，因應提早發車，機場捷運A1台北車站將提前在4:30開站，A12、A13機場航廈站也提早在5:00開站，在A1台北車站市區預辦登機也同步提早到4:30開始服務。為配合提早發出加班車，桃捷公司將調整夜間維修作業以配合列車運行。另為減低對於沿線地區居民的影響，列車行經部分音量敏感路段將採取減速方式以減少聲響。

桃捷公司為服務旅客，持續優化營運模式，今年春節試辦桃園機場專案加班車，希望提供旅客更方便、快速方式前往機場，歡迎國人多加使用。