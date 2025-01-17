南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目　白天遊花海、晚上賞燈看水舞

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2025南投燈會將於25日登場，縣長許淑華表示，縣府觀光處於燈會期間規劃安排各年齡層喜愛的表演節目：開幕日由「帥到分手」的偶像歌手Nick周湯豪將搶先登場；26日是許富凱、陳隨意、李子森、杜忻恬等台語歌手演唱串燒金曲；2月15「最帥台客」李英宏、新生代男團-Ozone接力演出；1月31日、2月1日、2月16日三天則是藝文主題日，由壓軸的十鼓、「虎劇團」以及「樂興之時管絃樂團」等優秀團隊演出。

今年燈會設置11個主題燈區，縣府今年再次和三位藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔攜手合作，創作「豐光獸」、「拾光獸」和「投光獸」，代表南投的山川及生態之美，還有透過回收物品製作的燈飾打造的「永續綠洲燈區」，呈現南投在環境永續方面的堅持和努力；除了靜態展示的燈區外，還邀請知名音樂家范揚景訂製音樂水舞秀，結合聲、光、影像，將在水舞廣場展演。

燈會不僅夜間節目精彩，遊客在白天也可在燈區拍照賞玩，佔地兩公頃的嘉年華彩繪花海以及小火車更是取景的好選擇，今年也加入以紙箱為材質的地景裝置物，如巴黎艾菲爾鐵塔、義大利比薩斜塔等造型，兼具趣味又環保；貓羅溪也同樣提供SUP立式划槳體驗，會展中心內則規劃Hello禮好市集，遊客可選購當地特色的茶葉、酒、咖啡及伴手禮，在新春期間作為紀念或送給親朋好友。

許淑華另提及，2024南投燈會去年在國際舞台大放異彩，共獲得四項國際大獎：主燈「福氣龍來」榮獲美國謬思大獎（Muse Design Awards）銀獎與倫敦設計大獎金獎，以及首次與塗鴉藝術結合的「歡迎光凝」主題燈區獲得美國泰坦地產大獎(TITAN Property Awards)照明設計類金獎與倫敦設計大獎最高榮譽白金獎。